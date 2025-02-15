Tayvan’da yerli üretim uçağın ilk kazası kayıtlara geçti! Eğitim uçağı okyanusa çakıldı

Tayvan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yerli olarak geliştirilen T-5 Brave Eagle modeli eğitim uçağı, Taitung şehrindeki Chihhang hava üssünden kalktıktan sonra Dulan kasabası açıklarında okyanusa düştü. Pilot paraşütle atlayarak kurtulurken, yardımına bölgedeki balıkçılar koştu. Pilot tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

T-5 BRAVE EAGLE'IN İLK KAZASI

Tayvan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, kazanın her iki motorda meydana gelen arızadan kaynaklandığı, soruşturma ekibinin kurulduğu ifade edildi. Olay, T-5 Brave Eagle'ın ilk kazası olarak kayıtlara geçti.

2020'DE ÜRETİME GİRMİŞTİ

Hem gelişmiş eğitim uçağı hem de hafif saldırı uçağı olarak tasarlanan Brave Eagle, ilk başarılı uçuşunu 2019'da gerçekleştirmiş, 2020'de üretime girmişti. Brave Eagle, gelişmiş bir eğitim uçağı rolünün yanı sıra hafif saldırı yeteneklerine sahip olup kara saldırı görevleri gerçekleştirebiliyor ve çeşitli mühimmatlar taşıyabiliyor.