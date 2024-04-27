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27 Nisan 2024 22:46 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 23:05

Tayvan'dan Çin duyurusu: 22 askeri araç tespit edildi

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 22 askeri hava aracının tespit edildiği, bunlardan 12'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını aştığı bildirildi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Tayvan&#039;dan Çin duyurusu: 22 askeri araç tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren 22 hava aracının Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.Tayvan'dan Çin duyurusu: 22 askeri araç tespit edildi - 1. Resim

Açıklamada, 22 askeri hava aracından 12'sinin, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

UÇUŞLARIN BLİNKEN ZİYARETİNDEN SONRA OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Uçuşların, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 24-26 Nisan'da Çin'e yaptığı ziyaretini tamamlamasının ardından yoğunlaşması dikkati çekti.

Tayvan'dan Çin duyurusu: 22 askeri araç tespit edildi - 2. Resim

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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