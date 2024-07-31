İletişim Başkanlığı duyurdu! Mahmud Abbas 14-15 Ağustos'ta Türkiye'ye geliyor: TBMM'de konuşacak

31 Temmuz 2024 15:20 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:04

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsmail Haniye'nin suikasta uğramasına ilişkin El Cezire Arapça’nın canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Haniye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin, "Türk milleti olarak 85 milyon hep beraber, dün akşam karşılaştığımız siyasi cinayet dolayısıyla İsrail hükümetini, bu barbar saldırıyı, bu terörist saldırıyı lanetlediğimizi bir kere daha bütün açıklığıyla ilan ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti;

"Biz Filistinli bütün grupların birleşmesini ve Filistinli grupların yekvücut olarak bu siyonist işgale karşı mücadele etmesini yıllardır savunuyoruz. Ayrıca Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresinde konuşturulacağı gün biz Sayın Mahmud Abbas'ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşturmak ve aynı zamanda İsmail Haniye'yi de Mecliste misafir olarak ağırlamak arzusundaydık. Ama Sayın Abbas'ın programı dolayısıyla bu gerçekleşmedi" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MAHMUT ABBAS'I TBMM'YE DAVET EDECEĞİZ"

Önümüzdeki günlerde inşallah bir aksilik olmazsa Sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na davet edeceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletvekillerinin huzurunda Filistin davasını anlatacak. Ayrıca bu toplantıya Türkiye'deki uluslararası camianın mensuplarını da davet edeceğiz.

Türkiye'de misafir olan Gazzeli, Filistinli misafirlerimizi davet edeceğiz. Böyle bir programın hazırlığı içerisindeydik. Tabii dün akşam karşılaşmış olduğumuz bu ağır tablo karşısında bu programları daha kuvvetli, daha önemli hale getirmek için elimizden geleni yapacağız."

TARİH BELLİ OLDU

Konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşadı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Abbas'ın Türkiye'ye geliş tarihinin netleştiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Altun şu ifadeleri kullandı:

"Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır.

14 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Çarşamba günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir."