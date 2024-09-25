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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Putin ile kritik görüşme

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Eylül 2024 19:08 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 20:35
TBMM Başkanı Kurtulmuş&#039;tan Putin ile kritik görüşme

Rusya'da çeşitli temaslarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin ile görüştü. Kurtulmuş görüşmeyi sosyal medya platformundan "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." açıklamasıyla paylaştı. Rus lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekleri tarihe ilişkin ise, "Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz, BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık." diye konuştu.

TBMM BaşkanıNuman Kurtulmuş​, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rusya​'da. Burada kritik görüşmeler gerçekleştiren Kurtulmuş, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​ ile görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Putin ile kritik görüşme - 1. Resim

Kurtulmuş sosyal medya platformundan görüşmeye dair fotoğraflar paylaşırken bir açıklamada da bulundu.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİYLE İLGİLİ MESAJ

Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye​ arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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