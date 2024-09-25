TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Putin ile kritik görüşme

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

25 Eylül 2024 19:08 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 20:35

Rusya'da çeşitli temaslarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin ile görüştü. Kurtulmuş görüşmeyi sosyal medya platformundan "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." açıklamasıyla paylaştı. Rus lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekleri tarihe ilişkin ise, "Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz, BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık." diye konuştu.