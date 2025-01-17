Tehlikeli karşılaşma! S-400 Fransız uçağını hedef aldı

17 Ocak 2025 16:23 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 16:28

Fransa, Baltık Denizi'nde devriye görevi yapan uçağının Rusya'nın S-400 hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını duyurdu. Fransa Savunma Bakanı Lecornu, "Bu tehditkar eylem kabul edilemez" dedi.

Ukrayna’ya saldırmaya devam eden Rusya ile Fransa​ arasında kısa süreli gerilim yaşandı. Rusya’nın hava savunma sistemi S-400’ün Fransız​ uçağını hedef aldığı öğrenildi. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, bir Fransız deniz devriye uçağının Çarşamba günü Baltık Denizi üzerinde Rus hava savunma sistemi tarafından taciz edildiğini duyurdu.

S-400​ HEDEF ALDI

Fransız "Atlantique 2" deniz karakol uçağının, Baltık Denizi üzerinde NATO görevi kapsamında uluslararası hava sahasında gözlem yaptığını söyleyen Lecornu, uçağın devriye görevi sırasında S-400 hava savunma sisteminin radarı tarafından hedef alındığını belirterek, "Bu tehditkar eylem kabul edilemez. Uluslararası hava ve deniz alanlarında seyir özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz." dedi.

BALTIK DENİZİ YENİ ALAN

Baltık ülkeleri, Rusya​'nın 2022'de Ukrayna​'yı işgalinden bu yana enerji hatları, telekom bağlantıları ve gaz boru hatlarına yönelik kesintilerle tetikte kalmaya devam ediyor. NATO ise, Finlandiya ve İsveç'i de bünyesine katarak bölgedeki varlığını artırdı. 2024 Aralık ayından beridir de Baltık Denizi'ndeki varlığını daha da güçlendirdi.