Tekne yüzlerce kişiyle beraber sulara gömüldü: Sadece 10 kişi kurtarılabildi

Malezya'da yer alan Langkawi Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Yaşanan olay sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi kayıplara karıştı. Öte yandan yerel medyada çıkan haberlere göre de 10 kişi kurtarıldı.

Malezya Denizcilik Uygulama Ajansı (MMEA) yetkilileri, Myanmar'ın Buthidaung bölgesinden ayrıldığı değerlendirilen teknenin yaklaşık 300 göçmeni taşıdığını belirtti.

YÜZLERCE KİŞİ HALA KAYIP

Olayın insan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturulduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan girenlere yönelik önlemlerin artırılacağını açıklayan yetkililer, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.