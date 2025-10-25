Bodrum'da facia! Göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında umuda yolculuk faciayla sonuçlandı. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu çok sayıda can kaybı yaşandı.

BOTLAR, DALIŞ TİMLERİ VE HELİKOPTERLE ARAMA

Ortakent açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi.

2 GÖÇMEN KURTARILDI

Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

MUĞLA VALİLİĞİ ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Muğla Valiliği, tekne faciasının bilançosunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bodrum ilçemizde kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; 77 personel, 13 araç, 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi, 1 termal İHA ve 1 helikopter ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında; 2 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şahıs ve 16 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı."