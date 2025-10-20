Yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalıştı, yorulunca yardım istedi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulundu. Bölgedeki teknelerden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler bölgeye doğru harekete geçti.
Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.