Namık Kemal Yiğittürk kimdir, hangi dizilerde oynadı? Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı "Baba Memduh" rolüyle tanınan usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından vatandaşlar Namık Kemal Yiğittürk kimdir, hangi dizilerde oynadı sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Namık Kemal Yiğittürk kimdir, hangi dizilerde oynadı? Usta oyuncu hayatını kaybetti
Kutlar Vadisi, gibi dizilerle adını duyuran usta Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti. Usta oyuncunun haberini ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Akay yaptığı paylaşımda "Kutlar Vadisi'nin Baba Memduh'u Sıla dizinin Firüz Ağası usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk'ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze'de vefat eden değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar tarafından Namık Kemal Yiğittürk kimdir, hangi dizilerde oynadığı ise merak ediliyor.

Namık Kemal Yiğittürk kimdir, hangi dizilerde oynadı? Usta oyuncu hayatını kaybetti

NAMIK KEMAL YİĞİTTÜRK KİMDİR?

Namık Kemal Yiğittürk, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine tiyatro oyunculuğuyla başlayan Namık Kemal Yiğittürk birçok oyunda rol aldı. Televizyon ekranlarına ise ilk kez 2002 yılında çıktı. Kariyeri boyunca birçok dizide rol alan Namık Kemal Yiğittürk, Kutlar Vadisi ve Sıla dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Namık Kemal Yiğittürk kimdir, hangi dizilerde oynadı? Usta oyuncu hayatını kaybetti

NAMIK KEMAL YİĞİTTÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Namık Kemal Yiğittürk'ün kariyeri boyunca oynadığı bütün diziler şöyle:

  • Alacakaranlık
  • Sıla
  • Arka Sokaklar
  • Kurtlar Vadisi Pusu
  • Alemin Kıralı
  • Böyle Bitmesin
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Diriliş Ertuğrul
  • Kara Ağaç Destanı
#ölüm
#vefat
#oyuncu
#türk sineması
#sıla
#Namık Kemal Yiğittürk
#Kutlar Vadisi
#Namık Kemal Yiğittürk
#Kutlar Vadisi
#Türk Televizyonu
#Aktüel
