Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gökberk Yıldırım yeni karakteriyle heyecanlandırdı

Son olarak Rüzgarlı Tepe dizisinde rol alan Gökberk Yıldırım, yeni projesi Tatlı Maya öncesi karakterini anlattı. Ayça Bingöl ile karşılıklı oynayacak Gökberk Yıldırım, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gökberk Yıldırım yeni karakteriyle heyecanlandırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 17:08

Rüzgarlı Tepe dizisiyle popüler olan 34 yaşındaki Gökberk Demirci, yeni projesinin hazırlıklarına başladı. ile anne oğul olacak , heyecanını anlattı.

GÖKBERK YILDIRIM TATLI MAYA DİZİSİNDE

Gökberk Yıldırım, Nişantaşı City’s’de görüntülendi. CrossFit, fitness ve koşuyla form tuttuğunu belirten Yıldırım yeni projesi ‘Tatlı Maya’ filmi hakkında “Kadın dayanışmasını anlatan güzel . Sanat filmi. Ayça Bingöl ile anne-oğlu oynayacağız. Onunla aynı yerde olmak heyecanlı… Güzel kadrosu var” dedi.

Gökberk Yıldırım yeni karakteriyle heyecanlandırdı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Rüzgarlı Tepe” ile çok sevilen Gökberk Yıldırım, “Birçok ülkeden mesaj geliyor. Yabancı youTube kanalımız var. Birçok ülkeden sevenimiz oldu. Bütün ülkelerden mesaj geliyor diyebilirim. Arap ülkeleri özellikle Latin Amerika’dan tutun her yer. İzleniyor, sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

Gökberk Yıldırım yeni karakteriyle heyecanlandırdı

Oyuncu, “Ünlü olduktan sonra hayatınızda neler değişti?” sorusuna ise “Özünü kaybetmeden hareket etmek. Zaten bir şey kişiliğini değiştirecekse, o işin yapmanın mantığı olduğunu düşünmüyorum. Şöhret tarafından hiç bakmadım. Sevilmek güzel” cevabını verdi.

Gökberk Yıldırım yeni karakteriyle heyecanlandırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ebru Gündeş'ten boşanan Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan hakkındaki yeni iddia "pes" dedirtti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'uydu

Sıkça Sorulan Sorular

GÖKBERK YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1991 Ankara doğumlu Gökberk Yıldırım, Beni Birakma (2018) , Beni Affet (2011) ve Hicran (2022) yapımlarıyla tanındı.
ETİKETLER
#oyuncu
#dizi
#film
#Ayça Bingöl
#Gökberk Yıldırım
#Tatlı Maya
#Rüzgarlı Tepe
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.