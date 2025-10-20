Gökberk Yıldırım yeni karakteriyle heyecanlandırdı

Rüzgarlı Tepe dizisiyle popüler olan 34 yaşındaki Gökberk Demirci, yeni projesinin hazırlıklarına başladı. Ayça Bingöl ile anne oğul olacak oyuncu, heyecanını anlattı.

GÖKBERK YILDIRIM TATLI MAYA DİZİSİNDE

Gökberk Yıldırım, Nişantaşı City’s’de görüntülendi. CrossFit, fitness ve koşuyla form tuttuğunu belirten Yıldırım yeni projesi ‘Tatlı Maya’ filmi hakkında “Kadın dayanışmasını anlatan güzel film. Sanat filmi. Ayça Bingöl ile anne-oğlu oynayacağız. Onunla aynı yerde olmak heyecanlı… Güzel kadrosu var” dedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Rüzgarlı Tepe” ile çok sevilen Gökberk Yıldırım, “Birçok ülkeden mesaj geliyor. Yabancı youTube kanalımız var. Birçok ülkeden sevenimiz oldu. Bütün ülkelerden mesaj geliyor diyebilirim. Arap ülkeleri özellikle Latin Amerika’dan tutun her yer. İzleniyor, sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, “Ünlü olduktan sonra hayatınızda neler değişti?” sorusuna ise “Özünü kaybetmeden hareket etmek. Zaten bir şey kişiliğini değiştirecekse, o işin yapmanın mantığı olduğunu düşünmüyorum. Şöhret tarafından hiç bakmadım. Sevilmek güzel” cevabını verdi.