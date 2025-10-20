Michael Oliver kimdir nereli? Galatasaray Bodo/Glimt maçının hakemi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci mücadelesinde 22 Ekim Çarşamba günü Norveç takımı Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

RAMS Park’ta oynanacak ve saat 19.45’te başlayacak olan maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Oliver’a yardımcı hakem olarak Stuart Burt ve James Mainwaring görev yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Galatasaray - Bodo/Glimt mücadelesinde VAR’da İskoçya’dan Andrew Dallas, AVAR’da ise Hollanda’dan Clay Ruperti görev alacak.

MICHAEL OLIVER KİMDİR, NERELİ?

20 Şubat 1985 tarihinde İngiltere’nin Ashington kentinde doğdu.

Oliver, 2007 yılında Wembley Stadyumu’nda oynanan Conference National play-off finalini yönettiğinde yalnızca 22 yaşındaydı.

Michael Oliver, 2010 senesinde Premier Lig’e yükseldi ve aynı yıl FIFA kokartı alarak uluslararası maçlarda görevlendirilmeye başlandı.

Michael Oliver, futbol camiasının önde gelen İngiliz hakemlerinden biridir.

7 Eylül 2025 tarihinde Konya’da oynanan Türkiye, İspanya karşılaşmasının da hakemliğini üstlenmişti.