Ekrem İmamoğlu davası ertelendi mi, ne zaman? Ara karar açıklandı

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Davaya katılmayan Ekrem İmamoğlu, hakim kararıyla zorla salona getirildi. Vatandaşlar tarafından Ekrem İmamoğlu davası ertelendi mi, ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı.

Ekrem İmamoğlu davası ertelendi mi, ne zaman? Ara karar açıklandı
20.10.2025
20.10.2025
saat ikonu 16:47

'ne (İBB) yönelik kapsamında tutuklu olan 'nun iptal edilen lisans diplomasına ilişkin davanın ilk duruşmasında bugüne (20 Ekim 2025 Pazartesi) ertelenmesine karar verilmişti.

Davanın bugün ise ikinci duruşması İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle duruşma, Silivri'deki bulunan salonda görüldü. Duruşmaya katılmama kararı alan Ekrem İmamoğlu, hakimin talimatının ardından salona zorla getirildi. Davada ara karar ise açıklandı. Vatandaşlar tarafından Ekrem İmamoğlu davası ertelendi mi, ne zaman olduğu merak ediliyor.

Ekrem İmamoğlu davası ertelendi mi, ne zaman? Ara karar açıklandı

EKREM İMAMOĞLU DAVASI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Davada açıklanan ara karara göre Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen lisans diplomasına ilişkin ertelendi. Açıklanan son bilgilere göre dava 8 Aralık 2025 tarihine ertelendi.

Ekrem İmamoğlu davası ertelendi mi, ne zaman? Ara karar açıklandı

EKREM İMAMOĞLU DİPLOMASI İPTAL Mİ EDİLDİ, NEDEN?

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 18 Eylül 2025 tarihinde Cimer'e başvuru yapıldı. Başvurunun ardından 1 Ekim 2024 tarihinde savcılığa şikayet dilekçesi sunulmuştu.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 Şubat ayında soruşturma başlattı. 18 Mart 2025 tarihinde ise Yönetim Kurulu 61'nci toplantısında Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 28 kişinin diplomalarını "yokluk" ve "açık hata" gerekçesiyle iptal etmesine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında ikinci duruşma! Ara karar açıklandı
