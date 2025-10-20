Menü Kapat
14°
Aktüel
e Devlet kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı ne zaman belli olur?

MSB askerlik yerleri e-Devlet sorgulama sayfası ile Kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları duyurulacak. e-Devlet askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama bağlantısı merak konusu oldu.

e Devlet kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı ne zaman belli olur?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı bildirime göre, 31 Ağustos 2025 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve hizmeti tercihi ile celp tercihini yapan asker adayları, üzerinden Kasım celbi askerlik yerlerini görüntüleyebilecek.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu, 2025 Kasım celbiyle TSK bünyesinde göreve çağrılacak adayların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Adaylar, 2025 Kasım celbi askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabilecekler.

e Devlet kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı ne zaman belli olur?

KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN DUYURULACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları, 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere bildirilecek.

Sınıflandırılan yükümlüler bir daha sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Ancak önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmadan bakaya kalanlar er statüsünde göreve gönderileceklerdir.

2025 Kasım askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. e-Devlet’e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT’den kimlikleri karşılığında temin edebilecekler.

T.C. kimlik numarası ve PTT’den alınan şifreyle sisteme giriş yapan er adayları, hizmet adını yazarak yer bilgisini görebilecekler.

e Devlet kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı ne zaman belli olur?

Yükümlü sevk tarihleri şöyle:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 06 Kasım 2025

Er (2’nci Grup) 04 Aralık 2025

Er (3’üncü Grup) 08 Ocak 2026

#e-devlet
#askerlik
#Askerlik Yeri
#Kasım Celbi
#2025 Askerlik
#Asker Adayı
#Askeralma
#2025 Kasım Celbi
#Askerlik Yeri
#Asker Adayları
#Aktüel
