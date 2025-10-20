Altının kilogram fiyatı 6 milyon 195 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 114 bin lira, en yüksek 6 milyon 225 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon 195 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 205 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 11 milyon 235 bin 388,52 lira, işlem miktarı ise 1523,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 697 milyon 773 bin 432,36 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER ŞÖYLE:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 6.205.000,00 4.319,00

En Düşük 6.114.000,00 4.256,00

En Yüksek 6.225.000,00 4.560,00

Kapanış 6.195.000,00 4.560,00

Ağırlıklı Ortalama 6.141.472,83 4.358,05

Toplam İşlem Hacmi (TL) 9.011.235.388,52

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1523,49

Toplam İşlem Adedi 46