14°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Gazprom'dan Avrupa'ya 'soğuk kış' uyarısı

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, gaz piyasasının mimarisinin artık Rusya ve Çin tarafından belirleneceğini ifade ederek, gaz ithalatını kesmeye hazırlanan AB'ye kritik bir uyarıda bulundu.

Gazprom'dan Avrupa'ya 'soğuk kış' uyarısı
AA
20.10.2025
20.10.2025
saat ikonu 17:05

Rus şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, enerji piyasasının zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, "Kışın nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Ancak eğer soğuk bir kış dönemi geçerse, Avrupa doğal pazarında sorunlar yaşanabilir." dedi.

Gazprom'dan Avrupa'ya 'soğuk kış' uyarısı

Miller, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e verdiği mülakatta, Sibirya'nın Gücü 1 boru hattı üzerinden 'e bu yıl 38 milyar metreküpten daha fazla sevkiyat yapacaklarını söyledi.

Çin ve 'nın, doğal gaz pazarının en önemli oyuncuları arasında yer aldığını vurgulayan Miller, "Bölgesel açıdan konuşursak, şüphesiz, çok yakın gelecekte gaz piyasasının mimarisi, en büyük gaz üreticisi Rusya ve en büyük gaz tüketicisi Çin tarafından belirlenecektir." ifadesini kullandı.

Gazprom'dan Avrupa'ya 'soğuk kış' uyarısı

Aleksey Miller, Avrupa doğal gaz piyasasındaki gelişmelere ilişkin de "Avrupa'daki durum hakkında konuşursak, oldukça zor bir durumdalar. Önce yenilenebilir enerji konusuna güçlü bir şekilde eğildiler ve bazı açılardan da başarılı oldular. Bazı ülkeler tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklar üzerinden tedarik ettiklerini duyurdular." açıklamasında bulundu.

DOĞAL OLAYLAR DURUMU DEĞİŞTİRİYOR

Yaşanan "doğal bir olay" neticesinde durumun değiştiğine işaret eden Miller, "Arktik antisiklonu nedeniyle güneş ve rüzgar yoktu ve yenilenebilir kaynakların enerji karışımına katkısı sıfıra geriledi. Avrupa, geleneksel hidrokarbon kaynaklara ulaşma savaşını kaybetti." diye konuştu.

Gazprom'dan Avrupa'ya 'soğuk kış' uyarısı

Miller, kış döneminin nasıl geçeceğine dair tahminlerde bulunmanın mümkün olmadığını belirterek, "Kışın nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Ancak eğer soğuk bir kış dönemi geçerse, Avrupa doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilir. Bu durum, kimsenin saklamadığı verilerden anlaşılıyor. Kışın Avrupa doğal gaz piyasasında dalgalanmalar olacaktır." bilgisini paylaştı.

