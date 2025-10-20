Menü Kapat
Yasak Elma'nın etkisi Arjantin'de devam ediyor! Berk Oktay gündeme oturdu

Başrolünde Eda Ece ve Şevval Sam gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma, Arjantin’de “Pasión Prohibida” adıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Berk Oktay Arjantin'de büyük ilgi gördü.

Yasak Elma'nın etkisi Arjantin'de devam ediyor! Berk Oktay gündeme oturdu
İlk bölümü 2018 yılında yayınlanan , 2023 final oldu. Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisinde Çağatay rolüyle yer alan , dizinin 'de yayınlanmasıyla ülkede de popüler oldu.

BERK OKTAY ARJANTİN'DE GÜNDEM OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin son bölümü Arjantin'de büyük ilgi gördü. Berk Oktay performansıyla Arjantin sosyal medyasında TT oldu.

Yasak Elma'nın etkisi Arjantin'de devam ediyor! Berk Oktay gündeme oturdu

Saçlarıyla ilgili övgüleri gülümseyerek karşılayan "6 yıl Yasak Elma dizisinde ek saçlarla çok yıpranmıştı. Bu yıpranmalardan kurtulmak istedim. Küt saç çok hoşuma gitti ve şimdi çok memnunum" dedi.

Yasak Elma'nın etkisi Arjantin'de devam ediyor! Berk Oktay gündeme oturdu

Yasak Elma dizisinin ilk bölümünden son bölümüne kadar dizide yer alan ve Şevval Sami dizinin final olmasının ardından uzun bir tatile çıkarak sezonun yorgunluğunu çıkardı.

Yasak Elma'nın etkisi Arjantin'de devam ediyor! Berk Oktay gündeme oturdu
Ebru Gündeş'ten boşanan Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan hakkındaki yeni iddia "pes" dedirtti

BERK OKTAY KAÇ YAŞINDA?
28 Ekim 1982 Ankara doğumlu Berk Oktay, . Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı adlı dizide yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde de rol alan Berk Oktay, İlişki Durumu Karışık, Alev Alev, Aşktan Kaçılmaz gibi yapımlarda da rol aldı.
#arjantin
#eda ece
#berk oktay
#yasak elma
#Şevval Sam
#Türk Dizisi
#Medya
