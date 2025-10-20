Yasak Elma'nın etkisi Arjantin'de devam ediyor! Berk Oktay gündeme oturdu

İlk bölümü 2018 yılında yayınlanan Yasak Elma, 2023 final oldu. Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisinde Çağatay rolüyle yer alan Berk Oktay, dizinin Arjantin'de yayınlanmasıyla ülkede de popüler oldu.

BERK OKTAY ARJANTİN'DE GÜNDEM OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin son bölümü Arjantin’de büyük ilgi gördü. Berk Oktay performansıyla Arjantin sosyal medyasında TT oldu.

Saçlarıyla ilgili övgüleri gülümseyerek karşılayan Şevval Sam “6 yıl Yasak Elma dizisinde ek saçlarla çok yıpranmıştı. Bu yıpranmalardan kurtulmak istedim. Küt saç çok hoşuma gitti ve şimdi çok memnunum” dedi.

Yasak Elma dizisinin ilk bölümünden son bölümüne kadar dizide yer alan Eda Ece ve Şevval Sami dizinin final olmasının ardından uzun bir tatile çıkarak sezonun yorgunluğunu çıkardı.