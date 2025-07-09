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 | Onur Kaya

Teksas'taki sel felaketinde ağır bilanço: Ölü sayısı artıyor, 170'ten fazla kişi hala kayıp

ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Bölgede ölü sayısı 111'e yükseldi. Hala 170'ten fazla insanın kayıp olduğu belirtilirken arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hasar sonrası bölgede yaşayanlara afet yardımı çalışması başlatıldı.

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 05:00
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 05:31

ABD'nin Texas eyaletinde geçen hafta meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililerin son güncellemelerine göre, selde yaşamını yitirenlerin sayısı 111’e yükselirken, en az 172 kişinin akıbeti hala bilinmiyor.

Teksas'taki sel felaketinde ağır bilanço: Ölü sayısı artıyor, 170'ten fazla kişi hala kayıp

KAYIPLARIN SAYISI DAHA FAZLA OLABİLİR

Kerr County ve çevresindeki kamp alanlarının büyük ölçüde sular altında kaldığı bildirilirken, bölgede kamp yapan birçok kişinin kayıt dışı olması nedeniyle net sayıya ulaşmakta zorluk yaşandığı belirtildi. İki üst düzey hükümet yetkilisi, kayıpların sayısının kamuoyuna açıklanandan çok daha fazla olabileceği uyarısında bulundu.

Williamson County Sözcüsü Connie Odom, salı akşamı yaptığı açıklamada ilçede üçüncü ölümün doğrulandığını duyurdu. Odom, "Kayıp kişi bulunduğunda güncellemeyi gönderdik. Şu anda 3 ölüm var" ifadelerini kullandı.

Teksas'taki sel felaketinde ağır bilanço: Ölü sayısı artıyor, 170'ten fazla kişi hala kayıp

"TSUNAMİ SU DUVARINI KİMSE ÖNGÖREMEZDİ"

Texas Valisi Greg Abbott, düzenlediği basın toplantısında felakete ilişkin önemli detaylar paylaştı. Kerr County'deki kayıp sayısının 170'in üzerine çıktığını belirten Abbott, fırtına öncesinde eyaletin hazırlandığını ancak olayın beklenmedik büyüklükte olduğunu ifade etti.
"Yetkililer olarak ciddi bir felaketi ihtimaline karşı günler öncesinden sahaya kaynaklarımızı yönlendirmiştik. Ancak hiç kimse 30 fit yüksekliğinde bir su duvarıyla karşılaşacağımızı öngöremezdi" diyen Abbott, olaydan iki gün önce acil durum planlarının devreye alındığını ve müdahale ekiplerinin hazır konuma getirildiğini kaydetti.

Teksas'taki sel felaketinde ağır bilanço: Ölü sayısı artıyor, 170'ten fazla kişi hala kayıp

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR

FEMA, Sahil Güvenlik ve Teksas Acil Durum Yönetimi Birimi (TDEM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, şu ana kadar yüzlerce kişi tahliye edildi. Özellikle kamp alanlarında kaybolan çocuklar ve aile bireylerine ulaşmak için termal dronlar ve sualtı robotları kullanılıyor. Bazı bölgelerde sel sularının çekilmesiyle birlikte araçlar, karavanlar ve yıkılmış yapıların enkazı altında yeni cesetlere ulaşılmasından endişe ediliyor.

Teksas'taki sel felaketinde ağır bilanço: Ölü sayısı artıyor, 170'ten fazla kişi hala kayıp

TRUMP’TAN DESTEK MESAJI: TEXAS HALKI GÜÇLÜDÜR

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray’daki kabine toplantısında Texas’taki felakete geniş yer verdi. "Orada çocuklarını çamurdan ve kulübelerin enkazından çıkaran anne babaları gördüm. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir iş başardı. Federal kaynaklarımız tamamen sahada" diyen Trump, "Vali Abbott ile sürekli temas halindeyiz. Yardım süreci devam edecek" açıklamasını yaptı.

Teksas'taki sel felaketinde ağır bilanço: Ölü sayısı artıyor, 170'ten fazla kişi hala kayıp

GÖZLER ŞİMDİ KAYIPLARIN BULUNMASINDA

Yetkililer, önümüzdeki günlerde kayıp sayısının artabileceği uyarısında bulunurken, bölgeye takviye kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Yoğun nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar da çalışmaların hızını etkiliyor.

Texas’ta 2025 yazının en büyük doğal afeti olarak kayda geçen sel felaketi, aynı zamanda eyaletin son 50 yıldaki en yüksek can kaybına yol açan olaylarından biri olarak değerlendiriliyor.

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ETİKETLER
#yağış
#sel
#can kaybı
#kurtarma çalışmaları
#Texas Sel Felaketi
#Kerr County
#Dünya
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