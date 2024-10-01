Tel Aviv'de füzelerle eş zamanlı metro saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

01 Ekim 2024 22:03 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 22:06

İran'ın İsrail'e yaklaşık 500 füzenin fırlatıldığı misilleme saldırısının öncesinde İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki silahlı saldırı düzenlendi. Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İran'dan İsrail'e 10 dakika arayla füze yağdırdı: Birçok şehirden böyle görüntülendi!

İran'dan İsrail'e 10 dakika arayla füze yağdırdı: Birçok şehirden böyle görüntülendi!

İşgalci İsrail'in Gazze​ ve Lübnan​'a saldırının ardından İran​'dan güçlü bir misilleme geldi. İran, İsrail'e yüzlerce füze ile saldırdı. Kudüs ile Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. Bölgeden gelen bilgilere göre; İran yaklaşık 500 füze fırlattı ve ses hızını aşan füzeler de kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları, saldırının Hamas​ lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan’a yönelik İsrail saldırılarına cevap olarak yapıldığını belirtti. Füze yağmurunun ardından İsrail'e uyarıda bulunan İran, karşılık verilmesi halinde "yıkıcı bir cevap" vereceklerini duyurdu. Füze saldırısı öncesi İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahlı saldırı gerçekleşti.

2 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yafa metrosunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiyi etkisiz hale getirdi.