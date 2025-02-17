Terk edilen 3 çocuk korkunç halde bulundu: Metrelerce çöp yığınlarıyla dolu evden yıllarca hiç çıkmadılar

Michigan'ın Pontiac şehrinde bir annenin 3 çocuğunu bir eve kapatarak terk ettiği, çocukların 5 yıldır korkunç şartlarda yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. 34 yaşındaki annenin ekim ayından beri kira ödememesiyle ortaya çıkan korkunç olayın detayları ise kan donduran cinsten... Görevli memurlar eve geldiklerinde 15 yaşında bir erkek, 13 yaşında bir kız ve 12 yaşında bir kız çocuğuyla karşılaştılar. Evin durumu ise içler acısıydı.

ODALARDA METRELERCE YÜKSEKLİKTE ÇÖP YIĞINLARI

Çocuklar yalnız yaşadıklarını, sadece haftada bir kez annelerinin ya da tanımadıkları bir kişinin yemek getirdiğini söylediler. Görevliler evin her yerinde küf, insan dışkısı, bazı odalarda ise metrelerce yükseklikte çöp yığınları olduğunu aktardılar.

Olay yerine polis geldiğinde çocuklar önce korkup kendilerini banyoya kilitledi fakat çıkmaları istendiğinde zorluk çıkarmadılar. En büyük kardeş, annelerinin 2020 ya da 2021 yılında gittiğini belirtti.

YILLARDIR DIŞARI ÇIKMAMIŞLARDI

Polis, erkek çocuğunun bir şilte üzerinde kızların ise pizza kutuları üzerinden uyuduğunu söyledi. Çocuklar, terk edildiklerinden beri okula gitmemişlerdi hatta yıllardır dışarı bile çıkmamışlardı. Evde ya televizyon izliyorlardı ya da oyun oynayarak vakit geçiriyorlardı.

Polis Michael Bouchard, ''Bu alandaki kapsamlı kariyerim boyunca, terk edilme, ihmal ve en üst düzeyde istismar içeren bu kadar korkunç ve uzun bir senaryoyla hiç karşılaşmadım'' dedi.

TIRNAKLARI YÜRÜMELERİNİ ENGELLİYORDU

Çocuklar, kirli giysiler içerisindeydi, saçları keçeleşmişti, tırnakları ise artık yürümelerini dahi zorlaştıracak kadar uzamıştı. Çocuklar, acil olarak hastaneye götürülürken polis araştırmalarına devam etti. Komşular, çocukların evde yaşadıklarını bile bilmediklerini, onları hiç dışarıda görmediklerini fakat annelerinin arada bir şeyler bıraktığına şahit olduklarını anlattılar.

Bir delil teknisyeni, evin içindeki korkunç koşulları taramak için özel bir kıyafet giymek zorunda kaldı. Yetkililer, annenin farklı bir yerde bulunduğunu ve olay çıkmadan tutuklandığını bildirdi. İddiaya göre, memurlara çocukların babasının hayatlarına dahil olmadığını söyledi.