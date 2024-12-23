Terk edilmiş araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı! Soruşturma başlatıldı

23 Aralık 2024 11:26 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:40

Hindistan'ın Bhopal şehri yakınlarındaki bir ormanda terk edilmiş halde bulunan araçtan 52 kilogram altın ve 98 milyon 600 bin rupi yani yaklaşık 40 milyon TL para çıktı. Polis, bu olayın politikacılar, bürokratlar ve emlak kuruluşlarını içeren daha büyük bir bağlantının parçası olduğundan şüpheleniyor.

Hindistan'ın Bhopal şehri yakınlarında bulunan bir ormanda terk edilmiş bir araçtan adeta hazine çıktı. Araçta arama yapıldığında 52 kilogram altın ve 98 milyon 600 bin rupi yani yaklaşık 40 milyon TL bulundu. Terk edilmiş halde bulunan araç ve içinden çıkanlar için soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, olayın şüpheli olduğu gerekçesiyle Gelir Vergisi (I-T) Departmanını bilgilendirdi. Polis, olayın politikacılar, bürokratlar ve emlak kuruluşlarını içeren daha büyük bir bağlantının parçası olduğundan şüpheleniyor. Yapılan baskınlarla şüpheli pozisyonunda olan kişilerin, mal varlıklarını terk ettikleri bir durumun olabileceği de belirtildi.

Yetkililer, bu yakalamanın, bölgede gayrimenkul sektörünü hedef alan çok ajanslı baskınlarla bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyor. Bölgede, Enforcement Directorate (ED), Lokayukta ve I-T Departmanı tarafından yürütülen yüksek profilli operasyonlar devam ediyor.

ARAÇ BULUNMADAN BİR GÜN ÖNCE

Olaydan bir gün önce, Lokayukta tarafından gerçekleştirilen başka bir baskında eski bir Ulaştırma Ofisi memuru olan Saurabh Sharma'nın evinde 10 milyon rupi nakit ve 40 kilogram gümüş ele geçirildi.

Bu durum, terk edilmiş SUV’da bulunan yüklü miktardaki altın ve nakit paranın daha geniş bir suç zinciriyle bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendirdi.