Terör örgütü PYD/YPG'den Cerablus'a saldırı: Çok sayıda yaralı var
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 14:32 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:41
Türkiye-Suriye sınırı yakınındaki Halep’in Cerablus ilçesine, terör örgütü PYD/YPG tarafından saldırı düzenlendi. Farklı noktalara en az 8 roket atıldı, çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.
Terör örgütü PYD/YPG tarafından, Gaziantep'in Karkamış ilçesine sıfır noktada bulunan Halep’in Cerablus ilçesine roketli saldırı düzenledi. Öğle saatlerinde fırlatılan 8 roket, sivil yerleşim alanlarına düştü.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda 2’sinin durumu ağır, 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı