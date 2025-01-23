Terör örgütü PYD/YPG'den Cerablus'a saldırı: Çok sayıda yaralı var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Ocak 2025 14:32 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:41

Türkiye-Suriye sınırı yakınındaki Halep’in Cerablus ilçesine, terör örgütü PYD/YPG tarafından saldırı düzenlendi. Farklı noktalara en az 8 roket atıldı, çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.