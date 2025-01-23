Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Terör örgütü PYD/YPG'den Cerablus'a saldırı: Çok sayıda yaralı var

Terör örgütü PYD/YPG'den Cerablus'a saldırı: Çok sayıda yaralı var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 14:32 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:41

Türkiye-Suriye sınırı yakınındaki Halep’in Cerablus ilçesine, terör örgütü PYD/YPG tarafından saldırı düzenlendi. Farklı noktalara en az 8 roket atıldı, çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. 

Terör örgütü PYD/YPG tarafından, Gaziantep'in Karkamış ilçesine sıfır noktada bulunan Halep’in Cerablus ilçesine roketli saldırı düzenledi. Öğle saatlerinde fırlatılan 8 roket, sivil yerleşim alanlarına düştü.

Terör örgütü PYD/YPG'den Cerablus'a saldırı: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda 2’sinin durumu ağır, 9 kişi yaralandı.

Terör örgütü PYD/YPG'den Cerablus'a saldırı: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...