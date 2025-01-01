Tersine dünya! 2025'te havalanan uçak 2024'e iniş yaptı

01 Ocak 2025 09:36 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 09:48

Hong Kong'daki havalimanından 2025 yılında havalanan bir uçak ABD'nin Los Angeles eyaletine 2024'te iniş yaptı. Uçaktaki yolcular, bu yolculukla bir yıl geri gitti.

Bu bir ritüel değil zorunluluk: Ülkenin yüzde 90'ı yeni yıla karanlıkta girdi!

Bu bir ritüel değil zorunluluk: Ülkenin yüzde 90'ı yeni yıla karanlıkta girdi!

Dünyanın birçok ülkesi 2025​'e girerken yolda olan bazı insanlar zamanda yolculuk yaptı. Hong Kong'dan 2025'te havalanan bir uçak, ABD​'nin Los Angeles eyaletine 2024​'te iniş yaptı.

Uçak, 1 Ocak 2025 saat 00.25'te Hong Kong'dan kalkış yapan ve Pasifik Okyanusu'nu aşarak Los Angeles'a indi. Ancak uçak indiğinde yerel tarih 2024 idi. Böylece yolcular 2025'te bindikleri uçaktan 31 Aralık 2024 saat 20.01'de inmiş oldu.

NASIL OLUYOR BU ZAMANDA YOLCULUK?

Bunun nedeni ise dünyanın 24 saatlik zaman dilimleriyle bölünmüş olması ve Pasifik üzerindeki Uluslararası Tarih Çizgisi’nin devreye girmesi.

Uluslararası Tarih Çizgisi’nin batısından doğusuna doğru uçarken bir gün geri gidiliyor. Hong Kong ile Los Angeles arasındaki 16 saatlik zaman farkı ve uçuşun yaklaşık 12 saat sürmesi nedeniyle, uçak Los Angeles’a vardığında takvim bir önceki günü gösteriyor.