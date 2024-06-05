Tersine dünya: Polisler, turistleri kaçırıp fidye istedi

05 Haziran 2024 16:28 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:39

Filipinler'de akılalmaz olay gün yüzüne çıktı. 4 polis, 4 turisti kaçırdı. İki turistin, polislerin elinden kurtulmasıyla gün yüzüne çıkan olaya ilişkin Filipinler İçişleri Bakanı Benjamin Abalos, açıklamalarda bulundu.

POLİSLER, TURİSTLERİ KAÇIRIP FİDYE İSTEDİ

Bakan Abalos, bir Malezyalı ve üç Çinli turistin Filipinli polisler tarafından kaçırıldığını, iki turistin polislerin elinden kurtularak şikayette bulunduğunu aktardı. Abalos, kalanların polisler tarafından darbedildiği ve yaklaşık 43 bin dolar fidye karşılığında serbest bırakıldığını söyledi.

Abalos, şikayetin ardından polislerin kaçırma ve fidye isteme suçlarından gözaltına aldığını belirtti.

''TEŞKİLATTA CİDDİ İHLAL''

Polisin işin içinde olmasını "şoke edici" diye nitelendiren Abalos, "Bu olay, kamu güveninin ve polis teşkilatının temel değerlerinin ciddi ihlalidir." dedi.

Yetkililer, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 kişiye ilişkin araştırmanın sürdüğünü kaydetti.