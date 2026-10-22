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Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 04:15
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 04:24

The New York Times’tan dikkat çeken iddia: ABD ve İsrail’in ara seçim sonra İran'a yönelik dev operasyonu masada

ABD ve İsrail ordularının, ABD'de gerçekleşecek ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni bir askeri müdahale düzenlemek üzere "somut planlar" hazırladığı öne sürüldü. NYT'nin haberinde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Tel Aviv ziyaretinde konunun masaya yatırıldığı iddia edildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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The New York Times’tan dikkat çeken iddia: ABD ve İsrail’in ara seçim sonra İran'a yönelik dev operasyonu masada
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 04:15
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 04:24

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ismi verilmeyen 'li yetkililer ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan diğer kaynaklar, ABD ve ordularının ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yapılacak yeni saldırılar için "somut planlar hazırladığını" ileri sürdü.

SAVUNMA BAKANI HEGSETH NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

ABD'li yetkililer, ABD Savunma Bakanı 'in bu hafta İsrail'de İsrail Başbakanı ile bir araya gelerek yeni saldırıları görüştüğünü iddia etti.

Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay bir saldırı başlatmaya karar vermesi ihtimali olduğunu belirtirken, bir yetkili Trump'ın "İran'ın nükleer silah elde edememesini sağlamak" için tüm seçenekleri masada tuttuğunu öne sürdü.

The New York Times’tan dikkat çeken iddia: ABD ve İsrail’in ara seçim sonra İran'a yönelik dev operasyonu masada

PETROL ALT YAPISI KAPSAM DIŞI TUTULABİLİR

Bazı yetkililer ise benzin fiyatlarının daha da yükselmesinin önlenmesi için olası saldırıların rafinerileri ve petrol altyapısını hedef almayacağını ileri sürdü.

Konuya ilişkin bilgi sahibi ABD'li ve İsrailli savunma yetkilileri, İsrail ve ABD'nin bu ayın başında İran'a saldırmaya çok yaklaştığını ancak Trump'ın son anda saldırıyı erteleme kararı aldığını öne sürdü.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir komutan, tekrarlanan planlama çabalarının askeri planlamacılar arasında "günden güne değişen bir kafa karışıklığına" yol açtığını belirtti.

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#israil
#ABD
#binyamin netanyahu
#Pete Hegseth
#The New York Times
#Dünya
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