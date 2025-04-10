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 | Berrak Arican

Ticaret savaşının ötesinde bir tırmanışa Trump'tan tehlikeli önlem: Kimsenin bilmediği silahlarımız var

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanacak gümrük tariflerini yüzde 125'e çıkararak 'ticaret savaşının ötesinde bir tırmanış' oluşturmasına ilişkin endişelere cevap verdi. Trump, ABD'nin çok güçlü bir ülke olduğunu ve 'henüz kimsenin bilmediği silahları' olduğunu söyledi.

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Ticaret savaşının ötesinde bir tırmanışa Trump'tan tehlikeli önlem: Kimsenin bilmediği silahlarımız var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 12:01

ABD Başkanı Donald Trump yeni ek gümrük vergi tarifleriyle piyasaları altüst etti. Çin hariç diğer ülkelere vergi tarifelerini 90 gün kadar erteleyen Trump Pekin'e karşı uygulanacak tarifeleri ise yüzde 104'ten yüzde 125'e çıkardı. Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevaplayan ABD lideri, artan endişelere dair de açıklamada bulundu.

Ticaret savaşının ötesinde bir tırmanışa Trump'tan tehlikeli önlem: Kimsenin bilmediği silahlarımız var

Çin Devlet Başkanı Xi Xinping'i "akıllı adam" diye nitelendirerek sonunda çok iyi bir anlaşma yapacaklarını belirten Trump, "Xi, ne yapılması gerektiğini tam olarak bilen bir adam, ülkesini seviyor ve bir anlaşma yapmak isteyeceğini düşünüyorum. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir noktada bir telefon görüşmesi alacağız ve her şey hazır olacak." ifadelerini kullandı.

''KİMSENİN BİLMEDİĞİ SİLAHLARIMIZ VAR''

Bir gazetecinin "Ticaret savaşının ötesindeki bir tırmanıştan endişe duyuyor musunuz?" sorusu üzerine Trump, "Biz, çok güçlüyüz. Bu ülke çok güçlü. İnsanların anladığından çok daha güçlü. Kimsenin ne olduğunu bilmediği silahlarımız var ve dünyadaki en güçlü silahlarımız hatta herkesten daha güçlü hatta yakın bile değil yani kimse bunu yapmayacak." cevabını verdi.

Ticaret savaşının ötesinde bir tırmanışa Trump'tan tehlikeli önlem: Kimsenin bilmediği silahlarımız var

''PİYASALAR HARİKA BİR GÜN GEÇİRDİ''

ABD Başkanı, aynı toplantıda 90 günlük tarifeleri duraklatma kararını dün sabah içlerinden gelerek aldıklarını belirterek, "Gümrük tarife duraklamasının piyasalarda bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. Piyasalar, bugün harika bir gün geçirdi." yorumunu yapmıştı.

Ticaret savaşının ötesinde bir tırmanışa Trump'tan tehlikeli önlem: Kimsenin bilmediği silahlarımız var

''ABD'YE İYİ DAVRANMIYORLAR''

Çin Devlet Başkanı Xi ile bir noktada telefonla görüşeceğini dile getiren Trump, mevkidaşını sevdiğini ve saygı duyduğunu ancak ABD'ye iyi davranmadıkların savunmuştu. Trump, adil olması halinde Çin dahil herkesle gümrük ve ticaret anlaşması yapmaya hazır olduklarını yinelemişti.

Ticaret savaşının ötesinde bir tırmanışa Trump'tan tehlikeli önlem: Kimsenin bilmediği silahlarımız var

ÇİN'E YENİ TARİFE: YÜZDE 125 VERGİ

ABD Başkanı Trump, TruthSocial hesabından dün yaptığı açıklamada, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükselttiğini duyurmuştu.

Trump, açıklamasında, "⁠Umarım Çin, ABD ve başka ülkeleri istismar ettiği dönemin artık kabul edilemez olduğunu yakın zamanda anlar." ifadesini kullanmıştı.

⁠75’ten fazla ülkenin temsilcisinin arayarak gümrük tarifeleri konusunda çözüm için müzakere yürütmek istediğini kaydeden Trump, ABD’ye misilleme yapmayan bu ülkelere iyi niyet göstergesi olarak ek tarifeleri 90 günlüğüne durdurduğunu ve bu süre zarfında karşılıklı tarife oranının alt limit yüzde 10 şeklinde uygulanacağını açıklamıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Çin, ABD'ye nasıl bir misilleme yaptı?
Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiği ilan etmişti.
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