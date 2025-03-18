TikTok akımı küçük kızı önce yaktı sonra komaya soktu! Ebeveynlere uyarı gecikmedi

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan 7 yaşındaki çocuk, TikTok akımı yüzünden hastanelik oldu. TikTok'ta akım haline gelen videolara dahil olmak isteyen çocuk, içi sıvı dolu oyuncağını önce dondurucuya ardından da mikrodalgaya koyunca patlama meydana geldi.

Missouri'de yaşayan 7 yaşındaki Scarlett Selby, TikTok akımı kurbanı oldu. Küçük çocuk sosyal medya platformunda gördüğü, akım haline gelen videoları izleyip içi sıvı ile dolu olan, 'NeeDoh' küpü denilen oyuncağını önce donması için dondurucuya koydu ardından da daha yumuşak olması için mikrodalgaya bıraktı.

ANİDEN PATLADI VE VÜCUDUNA YAPIŞTI

Oyuncağın içindeki sıvı aniden patladı ve küçük kızın yüzüne, göğsüne sıçradı. Çocuğunun çığlıklarını duyan baba Josh, çocuğun üzerindeki erimiş maddeyi çıkarmaya çalıştı. Fakat sıvı o kadar yapışkandı ki elleri kızının vücuduna yapıştı.

5 AY GEÇSE DE İYİLEŞEMEDİ

Josh, kızını acil olarak hastaneye götürdü. Doktorlar ilk olarak çocuğun hava yollarının kapanmaması için yapay komaya soktular. Olayın üzerinden 5 ay geçti fakat Scarlett'in 2. ve 3. derece yanıklarından dolayı deri nakline ihtiyacı olup olmadığı henüz belli değil.

EBEVEYNLERE UYARI

Scarlett'in annesi Amanda Blakenship, kızının TikTok ve YouTube'da insanların bu oyuncağı mikrodalgada ısıttığını gördüğünü ve bunu kendisinin de denemek istediğini anlattı. Aile, benzer kazaların yaşanmaması için ebeveynleri dikkatli olmaya çağırırken bu tür oyuncakların imha edilmesini de önerdi.