Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

TikTok akımı küçük kızı önce yaktı sonra komaya soktu! Ebeveynlere uyarı gecikmedi

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan 7 yaşındaki çocuk, TikTok akımı yüzünden hastanelik oldu. TikTok'ta akım haline gelen videolara dahil olmak isteyen çocuk, içi sıvı dolu oyuncağını önce dondurucuya ardından da mikrodalgaya koyunca patlama meydana geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TikTok akımı küçük kızı önce yaktı sonra komaya soktu! Ebeveynlere uyarı gecikmedi
KAYNAK:
NYP
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 15:29

Missouri'de yaşayan 7 yaşındaki Scarlett Selby, TikTok akımı kurbanı oldu. Küçük çocuk sosyal medya platformunda gördüğü, akım haline gelen videoları izleyip içi sıvı ile dolu olan, 'NeeDoh' küpü denilen oyuncağını önce donması için dondurucuya koydu ardından da daha yumuşak olması için mikrodalgaya bıraktı.

ANİDEN PATLADI VE VÜCUDUNA YAPIŞTI

Oyuncağın içindeki sıvı aniden patladı ve küçük kızın yüzüne, göğsüne sıçradı. Çocuğunun çığlıklarını duyan baba Josh, çocuğun üzerindeki erimiş maddeyi çıkarmaya çalıştı. Fakat sıvı o kadar yapışkandı ki elleri kızının vücuduna yapıştı.

5 AY GEÇSE DE İYİLEŞEMEDİ

Josh, kızını acil olarak hastaneye götürdü. Doktorlar ilk olarak çocuğun hava yollarının kapanmaması için yapay komaya soktular. Olayın üzerinden 5 ay geçti fakat Scarlett'in 2. ve 3. derece yanıklarından dolayı deri nakline ihtiyacı olup olmadığı henüz belli değil.

EBEVEYNLERE UYARI

Scarlett'in annesi Amanda Blakenship, kızının TikTok ve YouTube'da insanların bu oyuncağı mikrodalgada ısıttığını gördüğünü ve bunu kendisinin de denemek istediğini anlattı. Aile, benzer kazaların yaşanmaması için ebeveynleri dikkatli olmaya çağırırken bu tür oyuncakların imha edilmesini de önerdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Buzlu, şekerli içeceği tüketen çocuk aniden bayıldı! Doktorlardan uyarı gecikmedi
Küçük kız grip yüzünden felç oldu! Anne 'göz ardı etmeyin' diyerek şimdi herkesi uyarıyor
ETİKETLER
#tiktok
#Yanık
#Oyuncağı Bozmak
#Needoh
#Çocuk Güvenliği
#Doktora Kaldırmak
#Acil Yardım
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.