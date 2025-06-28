Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

TikTok fenomeninin cansız bedeni bulundu! Cesedi parçalanmış

Peru'nun başkenti Lima'da kayıp olarak bildirilen 18 yaşındaki TikTok fenomeni Fabiola Alejandra Caicedo Piña’nın cansız bedeni bulundu. Cesedin parçalanmış olması nedeniyle dövmelerinden teşhis edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TikTok fenomeninin cansız bedeni bulundu! Cesedi parçalanmış
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 13:22

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'China Baby' olarak tanınan 18 yaşındaki fenomen Fabiola Alejandra Caicedo Piña kayıp olarak aranıyordu. 9 Haziran'da El Agustino’daki bir su arıtma tesisindeki işçiler, çuvallar içinde cesedini buldu. Polis, cesedin parçalanmış olduğunu, teşhisin vücut parçalarındaki dövmeler sayesinde yapılabildiğini söyledi.

TikTok fenomeninin cansız bedeni bulundu! Cesedi parçalanmış

''İNTİKAM AMAÇLI ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR''

Yerel yetkililer de fenomenin boğularak öldürüldüğünü ardından cansız bedeninin parçalara ayrıldığını açıkladı. Vücudunda işkence izlerine rastlanıldığı belirtildi. Yetkililer, cinayetin intikam amaçlı işlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.

TikTok fenomeninin cansız bedeni bulundu! Cesedi parçalanmış

Dailymail'in haberine göre, fenomenin, ölen eski erkek arkadaşı Mayner Yoffrey Giménez Castrillo’nun ailesi tarafından hedef gösterildiği, Venezuela mafyası tarafından da tehdit edildiği öne sürüldü.

TikTok fenomeninin cansız bedeni bulundu! Cesedi parçalanmış

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Genç fenomenin canice öldürülmesi Latin Amerika'da artan şiddet olaylarının yenisi olarak kayıtlara geçti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rahip çarmıha gerilmiş halde bulundu! Katilden kan donduran itiraflar
Japonya'da 'Twitter katili' idam edildi! Ülkede 3 yıl sonra bir ilk
ETİKETLER
#tiktok
#şiddet
#iskence
#cinayet
#venezuela
#intikam
#Tiktok Fenomeni
#Venezuela Mafyası
#Fabiola Alejandra Caicedo Piña
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.