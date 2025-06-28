TikTok fenomeninin cansız bedeni bulundu! Cesedi parçalanmış

Peru'nun başkenti Lima'da kayıp olarak bildirilen 18 yaşındaki TikTok fenomeni Fabiola Alejandra Caicedo Piña’nın cansız bedeni bulundu. Cesedin parçalanmış olması nedeniyle dövmelerinden teşhis edildi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'China Baby' olarak tanınan 18 yaşındaki fenomen Fabiola Alejandra Caicedo Piña kayıp olarak aranıyordu. 9 Haziran'da El Agustino’daki bir su arıtma tesisindeki işçiler, çuvallar içinde cesedini buldu. Polis, cesedin parçalanmış olduğunu, teşhisin vücut parçalarındaki dövmeler sayesinde yapılabildiğini söyledi.

''İNTİKAM AMAÇLI ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR''

Yerel yetkililer de fenomenin boğularak öldürüldüğünü ardından cansız bedeninin parçalara ayrıldığını açıkladı. Vücudunda işkence izlerine rastlanıldığı belirtildi. Yetkililer, cinayetin intikam amaçlı işlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Dailymail'in haberine göre, fenomenin, ölen eski erkek arkadaşı Mayner Yoffrey Giménez Castrillo’nun ailesi tarafından hedef gösterildiği, Venezuela mafyası tarafından da tehdit edildiği öne sürüldü.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Genç fenomenin canice öldürülmesi Latin Amerika'da artan şiddet olaylarının yenisi olarak kayıtlara geçti.