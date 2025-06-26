Timsah Alcatraz'ı inşa ediliyor! Göçmen gözaltı merkezi vahşi hayvanlarla çevrili olacak

ABD Başkanı Donald Trump, 'Alligator Alcatraz' yani Timsah Alcatraz'ı için talimat verdi. Yeni göçmen gözaltı merkezi yılanlarla, timsahlarla çevrili bir şekilde doğal yollarla korunacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikasını destekleyen yetkililer harekete geçti. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Everglades bölgesindeki terk edilmiş havalimanına yeni bir göçmen gözaltı merkezi inşa ediliyor. Göçmen gözaltı merkezi, tesis, bataklık ve vahşi doğayla çevrili bir bölgede.

KAÇANLARIN KARŞISINA VAHŞİ HAYVANLAR ÇIKACAK

Florida Başsavcısı James Uthmeier, sosyal medyada yayımlanan bir videoda, ''Kaçanların karşısına timsahlar ve yılanlar dışında bir şey çıkmaz'' diyerek güvenliğin doğal koşullarla sağlanacağını bildirdi.

Projenin temmuz ya da ağustos ayında bin kişilik kapasiteyle faaliyete geçecek. Hatta benzer bir tesisin kuzeydeki Camp Blanding bölgesine de yapılabileceği belirtildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Proje, hem çevreciler hem de insan hakları savunucuları tarafından ise tepki çekiyor. Yerlilerden Betty Osceola, çevresel yıkım ve gözaltı koşulları nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti. Çeşitli çevre kuruluşları ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise merkezin ''zulmedici ve insanlık dışı'' olduğunu söyledi.

İÇ GÜVENLİK BAKANI 'AVANTAJLI' DİYOR

ABC News'in haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, merkezin Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) fonlarıyla kurulacağını, maliyet etkinliği açısından avantajlı olduğunu söyledi.

GÖÇMENLER EVDEN ÇIKAMIYOR

Öte yandan göçmen baskınlarının özellikle Los Angeles gibi şehirlerde arttığı, ancak Güney Florida’da daha sınırlı kaldığı aktarılıyor. Buna rağmen birçok göçmen, yakalanma korkusuyla evlerinden çıkmamayı tercih ediyor.