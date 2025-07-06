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 | Berrak Arıcan

''Timsah Alcatraz'ı''nda tek tehlike vahşi hayvanlar değil! Trump'ın göçmen merkezi ölümcül sineklerle kaplı

ABD'nin Florida eyaletinde 'çok tehlikeli' göçmenlerin tutulacağı ''Timsah Alcatraz'ı'' olarak adlandırılan gözaltı merkezine dair tartışmalar sürüyor. Göçmen hakları savunucuları, bölgede ölümcül virüs taşıyan sivrisinekler nedeniyle insanların hastalıktan ölebileceğine vurgu yaptı.

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''Timsah Alcatraz'ı''nda tek tehlike vahşi hayvanlar değil! Trump'ın göçmen merkezi ölümcül sineklerle kaplı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 09:50

ABD Başkanı 'ın ''buradan tek çıkış yolu sınır dışı'' dediği gözaltı merkezinin vahşi hayvanlarla çevrili olmasının yanı sıra ölümcül virüs taşıyan sivrisineklerle kaplı olduğu belirtildi. İnsani şartların sağlanmadığı öne sürülen, ''Timsah Alcatraz'ı'' olarak nitelendirilen gözaltı merkezini ise şimdiden su bastı.

Uzmanlar, buradaki asıl tehlikenin timsahlar ya da diğer vahşi hayvanlar değil, ölümcül virüs taşıyan sivrisinekler ve aşırı sıcaklık olduğuna dikkat çekti.

''Timsah Alcatraz'ı''nda tek tehlike vahşi hayvanlar değil! Trump'ın göçmen merkezi ölümcül sineklerle kaplı

''BUNLAR İÇİN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ YOK''

Yale Üniversitesi'nden epidemiyoloji profesörü Durland Fish, kampın bulunduğu Big Cypress Bataklığı’nda yaptığı araştırmalarda, ensefalit (beyin iltihabı) gibi nörolojik hasarlara yol açabilecek virüsler taşıyan sivrisinekler tespit ettiğini belirtti. Profesör Fish, ''Bunlar için bir tedavi yöntemi yok'' açıklamasında bulundu.

FEDERAL HÜKÜMETE DAVA AÇILDI

Çevreciler ise bölgenin sivrisineklerden arındırılması için ilaçlama yapılması durumunda nadir türlerin zarar göreceğini belirtti ve federal hükümete dava açtı. CBS News'in haberine göre, fotoğrafçı Clyde Butcher, jeneratörlerin ve gece boyunca açık kalan güvenlik ışıklarının ekosistemi tehdit ettiğini belirtti.

''Timsah Alcatraz'ı''nda tek tehlike vahşi hayvanlar değil! Trump'ın göçmen merkezi ölümcül sineklerle kaplı

''SON DERECE ENDİŞE VERİCİ''

Göçmen hakları savunucuları ise gözaltı merkezinin bulunduğu yerin aşırı sıcak, nem ve yetersiz tıbbi imkanlara sahip olduğunu ifade etti.

The Washington Post'un haberine göre ise California Üniversitesi’nden Prof. Carlos Martinez, “Isı, sivrisinekler, yetersiz altyapı... Hepsi birlikte düşünüldüğünde bu tesis son derece endişe verici” dedi.

DONALD TRUMP'IN ''TİMSAH ALCATRAZ'I'' ZİYARETİ

Geçtiğimiz günlerde doğal vahşi yaşam alanı Everglades’te inşa edilen ''Timsah Alcatraz'ı'' olarak adlandırılan cezaevini Başkan Donald Trump ziyaret etti. Tesisin vahşi hayvanlarla çevrili bir alanda olmasına vurgu yapan Trump, "Bu tesis her yönden 10 mil (16 km) uzunluğunda tehlikeli bataklıklarla çevrili ve buradan tek çıkış yolu gerçekten sınır dışı edilmek." ifadelerini kullandı. Ayrıca tesiste 'en tehlikeli göçmenlerden bazılarının' kalacağını söyledi.

''Timsah Alcatraz'ı''nda tek tehlike vahşi hayvanlar değil! Trump'ın göçmen merkezi ölümcül sineklerle kaplı

Florida dışında da benzer tesislerin kurulup kurulmayacağını söyleyen Trump, "Louisiana ve Alabama başta olmak üzere diğer Cumhuriyetçi yönetimlerdeki kırmızı eyaletler de bunu yapıyor. Ne yazık ki Demokrat eyaletler güvenlik ve polislik konusunda pek başarılı değiller." dedi.

Benzer tesisleri birçok yerde görmek istediklerini söyleyen Trump, "bir noktada uzun süre tutulacak bir sisteme dönüşebileceğini" ve inşa edilmesi yıllar süren ve çok para harcanan hapishanelerden çok farklı olmadığını söyledi.

''Timsah Alcatraz'ı''nda tek tehlike vahşi hayvanlar değil! Trump'ın göçmen merkezi ölümcül sineklerle kaplı

''TİMSAH ALCATRAZ'I'' NASIL BİR YER?

''Alligator Alcatraz'' adı verilen, doğal vahşi yaşam alanı Everglades’te inşa edilmesi ve çevresinin timsahlarla, yılanlarla kaplı olması nedeniyle ''Timsah Alcatraz'ı'' olarak adlandırılıyor. Gözaltı merkezi, zincirli tellerle çevrili çadırlardan, portatif duş ve tuvaletlerden oluşuyor. Kampın bulunduğu yer, 1960’larda mega havaalanı planı için inşa edilmiş eski bir pist.

''Timsah Alcatraz'ı''nda tek tehlike vahşi hayvanlar değil! Trump'ın göçmen merkezi ölümcül sineklerle kaplı

KAÇANLARIN KARŞISINA VAHŞİ HAYVANLAR ÇIKACAK

Florida Başsavcısı James Uthmeier, sosyal medyada yayımlanan bir videoda, ''Kaçanların karşısına timsahlar ve yılanlar dışında bir şey çıkmaz'' diyerek güvenliğin doğal koşullarla sağlanacağını bildirdi.

''Timsah Alcatraz'ı''nda tek tehlike vahşi hayvanlar değil! Trump'ın göçmen merkezi ölümcül sineklerle kaplı
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ETİKETLER
#donald trump
#sivrisinek
#Timsah Alcatraz
#Gözaltı Merkezi
#Vahşi Hayvanlar
#Everglades
#Dünya
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