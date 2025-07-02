Trump, vahşi hayvanlarla dolu Timsah Alcatraz'ını gezdi: Buradan tek çıkış yolu sınır dışı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan doğal vahşi yaşam alanı Everglades’te inşa edilen ''Timsah Alcatraz'ı'' olarak adlandırılan cezaevini Başkan Donald Trump ziyaret etti. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Florida Valisi Ron DeSantis ile birlikte tesisi gezen Trump, burada görev yapacak çalışanlara konuştu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

''EN TEHLİKELİ GÖÇMENLERDEN BAZILARI''

Tesisin vahşi hayvanlarla çevrili bir alanda olmasına vurgu yapan Trump, "Bu tesis her yönden 10 mil (16 km) uzunluğunda tehlikeli bataklıklarla çevrili ve buradan tek çıkış yolu gerçekten sınır dışı edilmek." ifadelerini kullandı. Ayrıca tesiste 'en tehlikeli göçmenlerden bazılarının' kalacağını söyledi.

DEMOKRATLARA ELEŞTİRİ

Reuters'ın haberine göre, Florida dışında da benzer tesislerin kurulup kurulmayacağını söyleyen Trump, "Louisiana ve Alabama başta olmak üzere diğer Cumhuriyetçi yönetimlerdeki kırmızı eyaletler de bunu yapıyor. Ne yazık ki Demokrat eyaletler güvenlik ve polislik konusunda pek başarılı değiller." dedi.

Benzer tesisleri birçok yerde görmek istediklerini söyleyen Trump, "bir noktada uzun süre tutulacak bir sisteme dönüşebileceğini" ve inşa edilmesi yıllar süren ve çok para harcanan hapishanelerden çok farklı olmadığını söyledi.

TRUMP PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan Trump, tesisi ziyaret ederken bir grup protestocu gösteri düzenledi. Protestocular, "Toplama kampına hayır" ve "Çevreye zarar verilmesin" yazılı döviz ve pankartlarla gösteri yaptı.

KAÇANLARIN KARŞISINA VAHŞİ HAYVANLAR ÇIKACAK

Geçtiğimiz günlerde Florida Başsavcısı James Uthmeier, sosyal medyada yayımlanan bir videoda, ''Kaçanların karşısına timsahlar ve yılanlar dışında bir şey çıkmaz'' diyerek güvenliğin doğal koşullarla sağlanacağını bildirmişti.

Projenin temmuz ya da ağustos ayında bin kişilik kapasiteyle faaliyete geçecek. Hatta benzer bir tesisin kuzeydeki Camp Blanding bölgesine de yapılabileceği belirtildi.