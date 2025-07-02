Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Trump, vahşi hayvanlarla dolu Timsah Alcatraz'ını gezdi: Buradan tek çıkış yolu sınır dışı

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenler için inşa edilen, vahşi hayvanlarla çevrili ''Timsah Alcatraz'ı'' gezdi. Trump cezaevindeyken, halk ise dışarda protestodaydı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump, vahşi hayvanlarla dolu Timsah Alcatraz'ını gezdi: Buradan tek çıkış yolu sınır dışı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 11:35

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan doğal vahşi yaşam alanı Everglades’te inşa edilen ''Timsah Alcatraz'ı'' olarak adlandırılan cezaevini Başkan Donald Trump ziyaret etti. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Florida Valisi Ron DeSantis ile birlikte tesisi gezen Trump, burada görev yapacak çalışanlara konuştu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Trump, vahşi hayvanlarla dolu Timsah Alcatraz'ını gezdi: Buradan tek çıkış yolu sınır dışı

''EN TEHLİKELİ GÖÇMENLERDEN BAZILARI''

Tesisin vahşi hayvanlarla çevrili bir alanda olmasına vurgu yapan Trump, "Bu tesis her yönden 10 mil (16 km) uzunluğunda tehlikeli bataklıklarla çevrili ve buradan tek çıkış yolu gerçekten sınır dışı edilmek." ifadelerini kullandı. Ayrıca tesiste 'en tehlikeli göçmenlerden bazılarının' kalacağını söyledi.

DEMOKRATLARA ELEŞTİRİ

Reuters'ın haberine göre, Florida dışında da benzer tesislerin kurulup kurulmayacağını söyleyen Trump, "Louisiana ve Alabama başta olmak üzere diğer Cumhuriyetçi yönetimlerdeki kırmızı eyaletler de bunu yapıyor. Ne yazık ki Demokrat eyaletler güvenlik ve polislik konusunda pek başarılı değiller." dedi.

Benzer tesisleri birçok yerde görmek istediklerini söyleyen Trump, "bir noktada uzun süre tutulacak bir sisteme dönüşebileceğini" ve inşa edilmesi yıllar süren ve çok para harcanan hapishanelerden çok farklı olmadığını söyledi.

Trump, vahşi hayvanlarla dolu Timsah Alcatraz'ını gezdi: Buradan tek çıkış yolu sınır dışı

TRUMP PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan Trump, tesisi ziyaret ederken bir grup protestocu gösteri düzenledi. Protestocular, "Toplama kampına hayır" ve "Çevreye zarar verilmesin" yazılı döviz ve pankartlarla gösteri yaptı.

KAÇANLARIN KARŞISINA VAHŞİ HAYVANLAR ÇIKACAK

Geçtiğimiz günlerde Florida Başsavcısı James Uthmeier, sosyal medyada yayımlanan bir videoda, ''Kaçanların karşısına timsahlar ve yılanlar dışında bir şey çıkmaz'' diyerek güvenliğin doğal koşullarla sağlanacağını bildirmişti.

Trump, vahşi hayvanlarla dolu Timsah Alcatraz'ını gezdi: Buradan tek çıkış yolu sınır dışı

Projenin temmuz ya da ağustos ayında bin kişilik kapasiteyle faaliyete geçecek. Hatta benzer bir tesisin kuzeydeki Camp Blanding bölgesine de yapılabileceği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yine Donald Trump kazandı! Elon Musk böyle çark etti
İran mayınları gemilere yükledi, Hürmüz Boğazı'nı kapatacaktı! ABD fark etti
ETİKETLER
#göçmen
#florida
#protesto
#trump
#Everglades
#Timsah Alcatraz
#Cezaehvesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.