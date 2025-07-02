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 | Berrak Arıcan

Yine Donald Trump kazandı! Elon Musk böyle çark etti

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki bir çatışmada daha sular duruldu. İkili arasında ikinci kez ipler gerilirken yine Musk'ın geri adım atmasıyla olaylar yatıştı.

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Yine Donald Trump kazandı! Elon Musk böyle çark etti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 10:08

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın çark etmesini sağladı. Musk'ın 'parti kuracağım' çıkışıyla başlayan yeni atışmaları sırasında Trump, Musk'a kapıyı gösterdi ve ''Sınır dışı edilip edilmeyeceğini bilmediğini'' söyledi.

https://x.com/elonmusk/status/1940280279631110257

Elon Musk ise Trump'ın açıklamalarının ardından övgülere başladı. Kendi sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Musk, "Hakkını vermek gerek, Trump dünya çapındaki bir çok çatışmayı başarıyla çözüme kavuşturdu" dedi.

TRUMP VE MUSK ARASINDA EN SON NE OLDU?

Musk'ın vergi düzenlemesi Kongre'den geçerse yeni bir siyasi parti kuracağını söylemesi üzerine kapıyı gösteren Trump son olarak 'sınır dışı' ile tehdit etti.

ABD liderine, bir gazeteci, Musk'ın olası sınır dışı edilme ihtimaline ilişkin bir soru yöneltti. Trump, ''Elon Musk'ın sınır dışı edilip edilmeyeceğine bakacağız'' cevabını verdi. Trump ayrıca Musk'ın elektrikli araç yetkisini kaybettiği için kızgın olduğunu iddia ederek ''bundan çok daha fazlasını kaybedebileceği'' uyarısında bulundu.

Yine Donald Trump kazandı! Elon Musk böyle çark etti

TRUMP'IN TEHDİDİNİN ARDINDAN TESLA HİSSESİ DÜŞTÜ

Trump'ın, Elon Musk'ı sınır dışı etmeyi düşündüğünü söylemesinin ardından Musk'ın sahibi olduğu Tesla hissesi baskı altında kalmaya devam etti. Hissedeki son düşüş, Trump'ın Beyaz Saray dışında gazetecilere yaptığı açıklamalarıyla sürüyor.

Yine Donald Trump kazandı! Elon Musk böyle çark etti

ELON MUSK'IN 'PARTİ KURABİLİRİM' ÇIKIŞI

Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla ülkede yeni bir parti kurulmasına ilişkin fikrini yeniden kamuoyuna sundu.

Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi düzenlemesini yüksek maliyeti nedeniyle eleştiren Musk, söz konusu tasarının federal harcamaları "akıl almaz" seviyede artıracağını belirtti.

https://x.com/elonmusk/status/1939806847504105683

Musk, ülkede yalnızca "tek bir partinin sözünün geçtiğini" savunarak, "Halkı gerçekten önemseyen yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Söz konusu tasarının yasalaşması halinde "Amerikan Partisi" (The American Party) adlı yeni bir siyasi partinin hemen sonraki gün kurulacağını vurgulayan Musk, şöyle devam etti:

"ABD halkının gerçekten temsil edilebilmesi için ülkemizin Demokrat-Cumhuriyetçi tek parti düzenine karşı bir alternatife ihtiyacı var."

Yine Donald Trump kazandı! Elon Musk böyle çark etti

DONALD TRUMP KAPIYI GÖSTERDİ

Elon Musk'ın çıkışının ardından Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan konuya ilişkin cevap verdi ve Musk'a kapıyı gösterdi. Trump, "Elektrikli araçlarda bir sorun yok ancak kimse almak için zorlanmamalı. Devlet teşvikleri olmasaydı Elon muhtemelen dükkanı kapatıp Güney Afrika'daki evine geri dönerdi" mesajını paylaştı.

Musk'ın sahip olduğu şirketlerin elektrikli araç üretiminin yanı sıra roket ve uydu fırlatma faaliyetlerinin son bulması halinde ülkenin bir "servet" kazanacağını iddia eden Trump, Belki de (Hükümet Verimlilik Departmanı) DOGE'nin buna bir göz atması gerekiyordur" diye yazdı.

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#elon musk
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