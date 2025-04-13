Tinder'da kiralık katil bulduğunu zannetti, anlaşmayı yapmasıyla tutuklanması bir oldu

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir kadın eski sevgilisi ve kızını öldürtmek için flört uygulaması Tinder'da kiralık katil ile anlaştı. Kiralık katil zannettiği kişi muhbirlik yapınca yakayı ele verdi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir kadın, Tinder'da kiralık katil arayışına girdi. Eski sevgilisini ve onun kızını öldürtmek isteyen kadın bir kişiyle anlaştı. Kiralık katil olarak anlaştığı kişiye bilgileri verip, ödeme yapmasıyla tutuklanması bir oldu. Kadının 26 yaşındaki Jaclyn Diiorio olduğu ortaya çıktı.

455 BİN TL'YE ANLAŞTI

CNN International'ın haberine göre Diiorio, kiralık katil olduğunu zannettiği kişiyle 12 bin dolar yani 455 bin TL'de anlaştı. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre Diiorio, geçen hafta Philadelphia’nın güneyindeki Gloucester’da gözaltına alındı. Genç kadın ifadesinde her şeyi itiraf etti ve ilk ödeme olarak 500 dolar verdiğini söyledi.

Polis, gözaltına alınan kadının üzerinde etiketi sökülmüş bir şişede antidepresan olarak bilinen ilaçlar bulunduğunu açıkladı.

BAŞKA PLANI DA VARDI

Diiorio'ya iki kez birinci derece cinayete teşebbüs, bir kez birinci derece cinayet işlemek için komplo ve bir kez birinci derece kontrollü tehlikeli madde bulundurma suçlamaları yöneltildi. Duruşmada savcılar, Diiorio’nun bir başka seferde baba ve kızının öldürülmesi için plan yaptığını iddia ettiler. Hakim, kefalet talebini reddederek duruşmayı 11 Haziran gününe erteledi.