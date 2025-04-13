Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Tinder'da kiralık katil bulduğunu zannetti, anlaşmayı yapmasıyla tutuklanması bir oldu

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir kadın eski sevgilisi ve kızını öldürtmek için flört uygulaması Tinder'da kiralık katil ile anlaştı. Kiralık katil zannettiği kişi muhbirlik yapınca yakayı ele verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tinder'da kiralık katil bulduğunu zannetti, anlaşmayı yapmasıyla tutuklanması bir oldu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 15:07

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir kadın, Tinder'da kiralık katil arayışına girdi. Eski sevgilisini ve onun kızını öldürtmek isteyen kadın bir kişiyle anlaştı. Kiralık katil olarak anlaştığı kişiye bilgileri verip, ödeme yapmasıyla tutuklanması bir oldu. Kadının 26 yaşındaki Jaclyn Diiorio olduğu ortaya çıktı.

Tinder'da kiralık katil bulduğunu zannetti, anlaşmayı yapmasıyla tutuklanması bir oldu

455 BİN TL'YE ANLAŞTI

CNN International'ın haberine göre Diiorio, kiralık katil olduğunu zannettiği kişiyle 12 bin dolar yani 455 bin TL'de anlaştı. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre Diiorio, geçen hafta Philadelphia’nın güneyindeki Gloucester’da gözaltına alındı. Genç kadın ifadesinde her şeyi itiraf etti ve ilk ödeme olarak 500 dolar verdiğini söyledi.

Polis, gözaltına alınan kadının üzerinde etiketi sökülmüş bir şişede antidepresan olarak bilinen ilaçlar bulunduğunu açıkladı.

Tinder'da kiralık katil bulduğunu zannetti, anlaşmayı yapmasıyla tutuklanması bir oldu

BAŞKA PLANI DA VARDI

Diiorio'ya iki kez birinci derece cinayete teşebbüs, bir kez birinci derece cinayet işlemek için komplo ve bir kez birinci derece kontrollü tehlikeli madde bulundurma suçlamaları yöneltildi. Duruşmada savcılar, Diiorio’nun bir başka seferde baba ve kızının öldürülmesi için plan yaptığını iddia ettiler. Hakim, kefalet talebini reddederek duruşmayı 11 Haziran gününe erteledi.

Tinder'da kiralık katil bulduğunu zannetti, anlaşmayı yapmasıyla tutuklanması bir oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tavuk kümesinde 2 metrelik davetsiz misafir! Zeytin pitonu böyle yakalandı
Emekliliğinin ilk günlerinde inanılmaz keşfe imza attı: Kırık cam zannettiği taş zengin etti!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.