Tıp dünyasını şoke eden olay: 7 yaşındaki çocuğun ağzından 526 diş çıktı

14 Haziran 2024 11:05 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:26

53 yıllık gizem çözüldü! İçindeki 5 kişiyle beraber kaybolan uçağa ne olduğu anlaşıldı

53 yıllık gizem çözüldü! İçindeki 5 kişiyle beraber kaybolan uçağa ne olduğu anlaşıldı

Hindistan'da yaşayan, 7 yaşındaki çocuk, uzun süredir çenesindeki şişlik ve ağrı nedeniyle zor zamanlar yaşıyordu. Ailesinin, doktora başvurması üzerine çocuğun çektiği sıkıntıların sebebi yüzlerce diş çıktı.

2019 yılında meydana gelen ve doktorları şoke eden vaka olarak kayıtlara geçen çocuğun çenesinden 200 gram ağırlığında ve 526 tane minyatür diş içeren bir kütle çıkarıldı. Çocukla ilgilenen sağlık personellerinin dişleri sayması ve incelemesi 5 saat sürdü.

DİŞLER, İNCİLERİ ANDIRIYORDU

Şaşırtan vaka hakkında yaptığı açıklamada, ''Boyutları 1 mm'den 15 mm'ye kadar değişen her dişte, mineyle kaplı ve kök benzeri yapıya sahip bir taç bulundu.'' ifadelerini kullandı.

Doktorlar, "Çocukta diğer dişlerin büyümesinde bir sorun olmasa da, azı dişlerinin büyümesi kalıcı olarak etkileniyor ve 16 yaşını doldurduktan sonra azı dişlerinin implanta ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

Bir başka doktor ise "Çıkardığımız dişler, istiridyedeki incileri andırıyordu" dedi.

TEK KİŞİDE BU KADAR DİŞ DÜNYADA İLK VAKA

Cerrahlar, odontoma olarak bilinen lezyonun genetik veya çevresel faktörlere bağlanabileceğini söyledi. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'ne göre, odontomalar insanlarda genellikle yaşamlarının ilk yirmi yılında keşfedilirken, her yaşta ortaya çıkabiliyor.

Hastane, bunun "Dünya çapında belgelenen ve tek bir kişide bu kadar çok sayıda küçük dişin bulunduğu ilk vaka" olduğunu söyledi.

Öte yandan tedavisi tamamlanan çocuk, 3 gün sonra taburcu edildi.