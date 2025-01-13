Tıraş bıçağıyla kendini kesti binlerce liralık tazminat aldı

13 Ocak 2025 14:23 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:24

İngiltere'nin başkenti Londra'da Nick Siverthorn isimli bir adam, mağazadan aldığı tıraş bıçağıyla iki yanağını da kesti. Bunun sıradan bir kesik olmadığını öne süren Nick, dava açtı ve binlerce liralık tazminat kazandı.

Londra'da yaşayan 48 yaşındaki Nick Silverthorn, mağazadan aldığı sıradan bir tıraş bıçaklarını kullanırken her iki yanağını da kesti. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıkıldığını söyleyen Nick, kesiklerin sıradan olmadığını öne sürerek sosyal medyada kanlar içinde kaldığı halinin fotoğrafını paylaştı.

Yanağının her ikisini kesen ve tıraş bıçaklarının arızalı olduğunu iddia eden Nick, üreticiye dava açtı. Nick, “Bu sıradan bir kesik değildi! Cildimi kesti, kanama dakikalarca durmadı. Bunu başkalarının yaşamasını istemedim, harekete geçtim ve kazandım!” dedi.

''KESİKLER HAFTALARCA İYİLEŞMEDİ''

Dailymail'in haberine göre, yarı zamanlı peyzaj mimarı olan Nick, cildindeki kesiklerin fotoğraflarını çekip, bıçağı, kutusunu ve faturasını delil olarak sakladı.

Kesiklerinin haftalarca iyileşmediğini ve izlerin kaldığını belirten Nick, "Bu, her gün yaşadığım bir sıyrık değildi. Yirmi yıldır tıraş oluyordum ve hiç böyle bir şey yaşamadım" dedi.

Mahkeme, tıraş bıçağı üreticisini suçlu buldu ve Nick'e 6 bin 250 dolar yani yaklaşık 222 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.