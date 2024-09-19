Tişörtü yüzünden hapis cezasına çarptırıldı! Aylarca cezaevinde kalacak

19 Eylül 2024 15:36 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 16:00

Hong Kong'da yaşayan 27 yaşındaki Chu Kai-pong, giydiği tişörtün üzerinde yazan yazı nedeniyle 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Chu'nun tutuklanmasında taktığı maskenin de payı olduğu ortaya çıktı.

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Hong Kong​'da Chu Kai-pong, üzerindeki tişört ve taktığı maske nedeniyle tutuklandı. Ülkede 2019 yılında patlak veren ve aylar süren protestolar​ esnasında kullanılan sloganları üzerinde taşıyan Chu, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Chu'nun üzerindeki tişörtte, ''Özgür Hong Kong, çağımızın devrimi", taktığı maskede ise "Beş talep, bir eksik değil" anlamına gelen "FDNOL" yazıyordu.

SLOGANLI TİŞÖRTÜN AMACI

27 yaşındaki Chu, isyanı teşvik ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı. Polise verdiği ifadede insanlara protestoları hatırlatmak amacıyla sloganın yazılı olduğu tişörtü tercih ettiğini söyledi.

ŞEHİR MAHKEMESİNDEN İLK KARAR

Chu, mart ayında kabul edilen yeni bir yerel ulusal güvenlik yasası kapsamında suçlu bulunarak 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen hapis cezası, mart ayında kabul edilen yasası kapsamında şehir mahkemesi tarafından verilen ilk karar oldu.

Öte yandan 27 yaşındaki genç, aynı sloganı taşıyan tişört giydiği gerekçesiyle daha önce de 3 aylık bir hapis cezasına çarptırılmıştı.