Titan'daki 4 yolcu Oceangate'in CEO'su Stockton Rush'ın kurbanları mıydı? Skandal iddia ortalığı karıştırdı

Atlas Okyanusu'nda 1912 yılında batan Titanik gemisinin enkazını görmek için Titan denizaltıyla daldıkları sırada ölen 5 kişi için yeni bir iddia ortaya atıldı. OceanGate şirketinin CEO'su Stockton Rush'ın bir 'ölüm gezisi' planladığı öne sürüldü.

Titanik gemisinin enkazını görmek için Atlas Okyanusu'nun derinliklerine inen Titan denizaltı faciasına dair yeni bir iddia ortalığı karıştırdı. 5 kişiye mezar olan denizaltına binenlerin aslında bir 'ölüm yolculuğuna' çıktığı öne sürüldü.

OCEANGATE CEO'SU ÖLÜME HAZIRDI

ABD'li yazar Matthew Frank'in yeni çıkan kitabı "Amatör Denizaltılar Dünyasında Merak, Saplantı ve Cinayet" kitabına göre, OceanGate şirketinin CEO'su Stockton Rush intihar etti, yanındaki 4 kişi ise onun kurbanları oldu. Frank'e kitabı için bilgiler veren, sualtı araçları konusunda uzman ve Rush'ın uzun zamandır dostu olan Karl Stanley, Rush'un aslında intihar etmek için o dalışı planladığını ve dört müşterisini de ölüme sürüklediğini iddia etti. Stanley, Rush'un egolu biri olduğunu, ''Bu hikayenin karakterinde önemli bir rol oynamak için ölmeye ve öldürmeye hazırdı." sözleriyle ifade etti.

''ÖLÜM DALIŞI''

Dailymail'in haberine göre, Stanley, Rush'ın Titan'ın asla geri dönmeyeceğini biliyordu. Stanley, Titan'ı ''boşa giden'' ve ''milyarderler için fare kapanı'' olarak, yolculuğu ise ''ölüm dalışı'' olarak yorumladı.

Stanley, Rush'ın diğer dört yolcuyu bilerek öldürdüğüne inanıp inanmadığı sorulduğunda, "Bunun olduğunu biliyorum" dedi.

Öte yandan Rush, daha önce OceanGate'in eski personeli tarafından "psikopat" olarak nitelendirilmişti.

TİTAN FACİASINDA NELER OLMUŞTU?

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.

Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu. ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.