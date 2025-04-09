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 | Berrak Arican

Titanik batığı yeniden tarandı, sır perdesi aralandı

1912 yılında buzdağına çarparak batan, White Star Line şirketine ait transatlantik yolcu gemisi Titanik'e dair yeni bir sır daha gün yüzüne çıktı. Batıkta yapılan yeni dijital taramalarda mühendislerden oluşan ekibin son ana kadar kazanlara kömür atarak insanları kurtardığı anlaşıldı.

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Titanik batığı yeniden tarandı, sır perdesi aralandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 10:31

Titanik gemisinin 3 bin 800 metre derinlikteki enkazında dijital tarama yapıldı ve yeni bazı sırlar gün yüzüne çıktı. 1912 yılında buzdağına çarparak ikiye ayrılan geminin enkazında kazan dairesi detaylı şekilde görüntülendi ve çarpışma sırasında hala çalışır durumda olduğu anlaşıldı. Bu tarama, gemideki mühendislerin son ana kadar ışıkları açık tutmak için kazanlara kömür attığını, bu sayede ise birçok yolcunun kurtulduğunu gösteriyor.

Titanik batığı yeniden tarandı, sır perdesi aralandı

BBC'ye açıklamalarda bulunan Titanic uzmanı Parks Stephenson, “Onlar kaosu olabildiğince geciktirdi. Bu da, kıç bölümde hala açık duran bir buhar vanasıyla sembolize edilmişti.” dedi.

BUZDAĞININ PARÇALARI YOLCU KABİNLERİNİN İÇİNDE

Dijital taramada, batmaya neden olan unsurlardan birinin, gövdesinde A4 kağıdı boyutlarında oluşan delikler olduğu belirlendi. Ayrıca, çarpışma sırasında buzdağı parçalarının bazı yolcu kabinlerinin içine kadar girdiği ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde A4 kağıdı boyutundaki çok sayıda deliğin geminin batmasına yol açan nedenlerden biri olduğu saptanırken, buzdağının parçalarının çarpışma sırasında bazı yolcu kabinlerinin içine girdiği belirlendi.

Titanik batığı yeniden tarandı, sır perdesi aralandı

SADECE 710 KİŞİ KURTULMUŞTU

Lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Titanik batığı yeniden tarandı, sır perdesi aralandı

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Titanik'in enkazı ne zaman bulundu?
Enkazı, 1985 yılında Robert D. Ballard tarafından Atlantik deniz dibinin birkaç kilometre derinliğinde tespit edildi.
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