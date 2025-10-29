Galatasaray'a bir Nijeryalı daha: 40 milyon Euroluk transferde kritik saatler!

Galatasaray'da Nijeryalı yıldız için çalışmalar başladı. Süper Lig devi, Victor Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan Ademola Lookman transferi için resmen nabız yokluyor.

GALATASARAY'DA ADEMOLA LOOKMAN TRANSFERİ VE ÖNCESİNDEKİ SÜREÇ

En iyi performanslarını gösterdiği sezonda Atalanta'ya Avrupa zaferini getiren Ademola Lookman, ardından ise eski hocası Gian Piero Gasperini ile tartışmış ve mavi siyahlıların kulübesinde beklemeye başlamıştı! Esasen ise süreçten hareketle kariyeri düşüşe geçen yıldız hücumcunun, Atalanta yönetiminden ayrılık için izin istediği iddiaları da ayrıca gündeme gelmiş ve Galatasaray da olayları takip etmişti.

TRANSFERDE VICTOR OSIMHEN KRİTİĞİ

Galatasaray yönetimi sürpriz hamle için planlamalara başlarken, Victor Osimhen'in de görüşmelerde etkili olması ve Galatasaray adına transfer sürecini kolaylaştırması bekleniyor.

40 MİLYON EURO PAZARLIĞI

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen ve 2027 yazına kadar Atalanta ile sözleşmesi bulunan Ademola Lookman'ın, zorunlu satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralık anlaşmaya dahil olabileceği de iddia ediliyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ADEMOLA LOOKMAN VE ATALANTA KARİYERİ

Atalanta ile bugüne kadar 125 karşılaşmada yer alan Nijeryalı, 53 gol ile 25 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.