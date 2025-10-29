Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha: 40 milyon Euroluk transferde kritik saatler!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yanına Ademola Lookman hedefi geldi. Galatasaray yönetimi, 40 milyon Euroluk piyasa değeri olan Ademola Lookman transferini resmen gündemine aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'a bir Nijeryalı daha: 40 milyon Euroluk transferde kritik saatler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 18:22

Galatasaray'da Nijeryalı yıldız için çalışmalar başladı. Süper Lig devi, Victor Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan Ademola Lookman transferi için resmen nabız yokluyor.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha: 40 milyon Euroluk transferde kritik saatler!

GALATASARAY'DA ADEMOLA LOOKMAN TRANSFERİ VE ÖNCESİNDEKİ SÜREÇ

En iyi performanslarını gösterdiği sezonda Atalanta'ya Avrupa zaferini getiren Ademola Lookman, ardından ise eski hocası Gian Piero Gasperini ile tartışmış ve mavi siyahlıların kulübesinde beklemeye başlamıştı! Esasen ise süreçten hareketle kariyeri düşüşe geçen yıldız hücumcunun, Atalanta yönetiminden ayrılık için izin istediği iddiaları da ayrıca gündeme gelmiş ve Galatasaray da olayları takip etmişti.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha: 40 milyon Euroluk transferde kritik saatler!

TRANSFERDE VICTOR OSIMHEN KRİTİĞİ

Galatasaray yönetimi sürpriz hamle için planlamalara başlarken, Victor Osimhen'in de görüşmelerde etkili olması ve Galatasaray adına transfer sürecini kolaylaştırması bekleniyor.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha: 40 milyon Euroluk transferde kritik saatler!

40 MİLYON EURO PAZARLIĞI

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen ve 2027 yazına kadar Atalanta ile sözleşmesi bulunan Ademola Lookman'ın, zorunlu satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralık anlaşmaya dahil olabileceği de iddia ediliyor.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha: 40 milyon Euroluk transferde kritik saatler!

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ADEMOLA LOOKMAN VE ATALANTA KARİYERİ

Atalanta ile bugüne kadar 125 karşılaşmada yer alan Nijeryalı, 53 gol ile 25 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ADEMOLA LOOKMAN İLE İLGİLEN BAŞKA TAKIMLAR VAR MI?
Avrupa'da pek çok takım, yıldız hücumcunun durumunu yakından takip ediyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sofyan Amrabat transferini duyurdular: 10 milyon Euroluk teklif!
Arda Güler sonrası bir Türk yıldız daha! Real Madrid bombayı patlatıyor
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.