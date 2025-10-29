Sofyan Amrabat transferini duyurdular: 10 milyon Euroluk teklif!

Fenerbahçe'deki performansıyla tartışma konusu olan ve Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, ardından ise İspanya'da etkileyici performanslar göstermişti. An itibarıyla Fichajes'te yer alan habere göre La Liga ekibi, Sofyan Amrabat için teklif yapma kararı aldı.

FENERBAHÇELİ SOFYAN AMRABAT'A 10 MİLYON EURO BONSERVİS

Real Betis; deneyimli orta saha için 10 milyon Euroyu gözden çıkarırken, diğer taraftaysa ise Fenerbahçe'nin bu miktarı daha da yukarı çekmek isteyeceği bilgisine özellikle yer verildi! Son olarak da yeşil beyazlıların, Sofyan Amrabat'ın kulübe yaklaşımından oldukça memnun oldukları ifade edildi.

SOFYAN AMRABAT VE REAL BETIS PERFORMANSI

Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den kiralandığı Real Betis'te şu ana kadar 7 maça çıktı ve orta sahadaki enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti.