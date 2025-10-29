Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Sofyan Amrabat transferini duyurdular: 10 milyon Euroluk teklif!

Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat için Fichajes'te özel bir haber yapıldı. Esasen ise İspanyol basını, Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kalıcı transferini gündeme taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sofyan Amrabat transferini duyurdular: 10 milyon Euroluk teklif!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 17:55

Fenerbahçe'deki performansıyla tartışma konusu olan ve Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, ardından ise İspanya'da etkileyici performanslar göstermişti. An itibarıyla Fichajes'te yer alan habere göre La Liga ekibi, Sofyan Amrabat için teklif yapma kararı aldı.

Sofyan Amrabat transferini duyurdular: 10 milyon Euroluk teklif!

FENERBAHÇELİ SOFYAN AMRABAT'A 10 MİLYON EURO BONSERVİS

Real Betis; deneyimli orta saha için 10 milyon Euroyu gözden çıkarırken, diğer taraftaysa ise Fenerbahçe'nin bu miktarı daha da yukarı çekmek isteyeceği bilgisine özellikle yer verildi! Son olarak da yeşil beyazlıların, Sofyan Amrabat'ın kulübe yaklaşımından oldukça memnun oldukları ifade edildi.

Sofyan Amrabat transferini duyurdular: 10 milyon Euroluk teklif!

SOFYAN AMRABAT VE REAL BETIS PERFORMANSI

Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den kiralandığı Real Betis'te şu ana kadar 7 maça çıktı ve orta sahadaki enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE SOFYAN AMRABAT İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, 29 yaşındaki ön libero için toplamda 14 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler sonrası bir Türk yıldız daha! Real Madrid bombayı patlatıyor
Domenico Tedesco'nun ilk derbi heyecanı
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.