Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

30 Ekim Perşembe yarın okullar tatil mi okul var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından 30 Ekim yani yarın okullar kapalı mı, eğitim var mı sorusu, gündeme taşındı. Peki, 30 Ekim okullar kapalı mı, 30 Ekim 2025 ders yapılacak mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
30 Ekim Perşembe yarın okullar tatil mi okul var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 19:49

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ülke genelinde coşkuyla kutlanmasının ve resmî izin günü olarak değerlendirilmesinin ardından, eğitim dünyasının gündemindeki en önemli soru, tatilin bir gün daha uzatılıp uzatılmayacağı oldu.

Bilindiği üzere 28 Ekim’de yarım, 29 Ekim’de tam gün olmak üzere toplamda bir buçuk günlük resmî uygulanmaktadır.

30 Ekim Perşembe yarın okullar tatil mi okul var mı?

YARIN OKULLAR KAPALI MI, DERS YAPILACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmî tatili, 28 Ekim Salı günü saat 13.00’te başlamış ve 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olarak bitmiştir.

Bu nedenle 30 Ekim 2025 Perşembe günü okullar resmî olarak tatil değildir.

30 Ekim 2025 Perşembe günü dersler normal düzeninde sürdürülecektir.

30 Ekim Perşembe yarın okullar tatil mi okul var mı?

30 Ekim Perşembe günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitim kurumları olağan öğretim faaliyetlerine devam edecek.

Kamu kurumları, bankalar ve diğer resmî daireler de 29 Ekim’deki tam günlük iznin ardından 30 Ekim Perşembe günü normal çalışma sistemine dönecek.

ETİKETLER
#tatil
#Cumhuriyet Bayramı
#Edean Kurumlar
#30 Ekim
#Okullar Kapali
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.