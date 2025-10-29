30 Ekim Perşembe yarın okullar tatil mi okul var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ülke genelinde coşkuyla kutlanmasının ve resmî izin günü olarak değerlendirilmesinin ardından, eğitim dünyasının gündemindeki en önemli soru, tatilin bir gün daha uzatılıp uzatılmayacağı oldu.

Bilindiği üzere 28 Ekim’de yarım, 29 Ekim’de tam gün olmak üzere toplamda bir buçuk günlük resmî tatil uygulanmaktadır.

YARIN OKULLAR KAPALI MI, DERS YAPILACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmî tatili, 28 Ekim Salı günü saat 13.00’te başlamış ve 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olarak bitmiştir.

Bu nedenle 30 Ekim 2025 Perşembe günü okullar resmî olarak tatil değildir.

30 Ekim 2025 Perşembe günü dersler normal düzeninde sürdürülecektir.

30 Ekim Perşembe günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitim kurumları olağan öğretim faaliyetlerine devam edecek.

Kamu kurumları, bankalar ve diğer resmî daireler de 29 Ekim’deki tam günlük iznin ardından 30 Ekim Perşembe günü normal çalışma sistemine dönecek.