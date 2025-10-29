Arabanın içindeki mutfak tüpü bomba gibi patladı

Gaziantep’te park halindeki otomobil patladı. İçindeki mutfak tüpünün patlaması sebebiyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Onatkutlar Mahallesi’nde Ökkeş Ş.'nin park halindeki aracındaki otomobilin içinde bulunan mutfak tüpü bilinmeyen bir nedenle aniden patladı. Patlama sırasında araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.