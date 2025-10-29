Otomobile çarpmamak için kaza yaptı! O anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu’da motosiklet kazası meydana geldi. Kaza, ters yönde seyrederek sokağa dönüş yapan bir otomobile çarpmamak için motosikletiyle manevra yapan Y.S., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şiddetli yağışın da etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Y.S. yaralandı. Yaralı kurye, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.