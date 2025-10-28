Kavşaktan dönmeye çalışırken ortalığı birbirine kattı! Feci kaza kamerada

Karaman'da iki otomobil sabah saatlerinde kavşakta çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki otomobil ile G.B. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri geri geri giderek kaldırıma çıktı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü G.B., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar yapılan incelemenin ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.