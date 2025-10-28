Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Dönüş yapan araç motosiklete çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan yolcu ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dönüş yapan araç motosiklete çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
09:58
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
09:58

Dün akşam saat 19.40 sıralarında 'da, Ş.C.S. idaresindeki 35 CAM 259 plakalı otomobil, sola dönüş yapmak isterken, Ilıca istikametinden gelen Ege Koçak yönetimindeki 07 AGA 423 plakalı motosikletle çarpıştı.

Dönüş yapan araç motosiklete çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, Ege Koçak ile yanında bulunan yolcu İ.Ö. yaralandı. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü Ege Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yolcu konumundaki İ.Ö.’nün ise bilincinin açık olduğu, ayakta kırık bulunduğu öğrenildi. Diğer araç sürücüsü Ş.C.S.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#trafik kazası
#ölüm
#çeşme
#otomobil kazası
#motosiklet kazası
#alaçatı
#Yaşam
