Görünmez kaza! Talihsiz kadının kafasına bariyer indi

Samsun'un Cumhuriyet Meydanı'nda araç girişini kontrol eden açılır-kapanır bariyer bir vatandaşın kafasına indi.

Sensörü bozuk olan bariyerin açık olduğu sırada altından geçmeye çalışan bir kadına bariyer aniden çarptı. Bariyerin üzerindeki demir levha kadının başına isabet etti. Başından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.