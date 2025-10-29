Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Editor
 | Burak Ayaydın

Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi: Taraftarlardan çarpıcı eleştiriler geldi!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kahta 02 Spor ile Kasımpaşa karşılaştı. Trendyol Süper Lig ekibi, BAL temsilcisi karşısında şaşırtan bir sonuç alarak turnuvaya erken veda etti.

Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi: Taraftarlardan çarpıcı eleştiriler geldi!
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında; Kahta 02 'a konuk olan Kasımpaşa, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Kritik karşılaşmaya yalnızca altyapı oyuncuları ile çıkan İstanbul ekibinde, taraftarlardan sürece dair önemli sosyal medya yorumları geldi.

https://x.com/kasimpasa/status/1983503079539458135

KASIMPAŞA TARAFTARLARINDAN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TESPİTLERİ

Kasımpaşa'nın bu turnuvaya bakış açısına dair taraftar gönderilerinden bazıları:

KAHTA'NIN ZAFERİ

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Adıyaman temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Yusuf Fırat, 41. dakikada Ahmet Tuna Akıl ve 90+3. dakikada Berkay Ceylan kaydetti. Diğer tarafta ise Shota Arveladze ve öğrencilerinin tek golü, 10. dakikada Bahtiyar Aras Özden'den geldi.

Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi: Taraftarlardan çarpıcı eleştiriler geldi!

https://x.com/aspor/status/1983479804474294709

Sıkça Sorulan Sorular

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FORMATI NEDEN TARTIŞILIYOR?
Turnuvanın hem yeterince dikkat çekmediği, hem de maddi olarak doğru bir yapılanmada olmadığı belirtiliyordu.
