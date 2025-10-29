Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi: Taraftarlardan çarpıcı eleştiriler geldi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında; Kahta 02 Spor'a konuk olan Kasımpaşa, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Kritik karşılaşmaya yalnızca altyapı oyuncuları ile çıkan İstanbul ekibinde, taraftarlardan sürece dair önemli sosyal medya yorumları geldi.
https://x.com/kasimpasa/status/1983503079539458135
Kasımpaşa'nın bu turnuvaya bakış açısına dair taraftar gönderilerinden bazıları:
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Adıyaman temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Yusuf Fırat, 41. dakikada Ahmet Tuna Akıl ve 90+3. dakikada Berkay Ceylan kaydetti. Diğer tarafta ise Shota Arveladze ve öğrencilerinin tek golü, 10. dakikada Bahtiyar Aras Özden'den geldi.
https://x.com/aspor/status/1983479804474294709