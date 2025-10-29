Külliye'de görsel şölen: 29 Ekim'e özel sıcak hava balonu etkinliği

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türk Hava Kurumu ve yurt içinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu şirketlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Ormanı'nda sıcak hava balonu etkinliği düzenlendi.

BAKANLIKLAR VE KURUMLAR KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinesindeki etkinlikte, özel tasarlanan Türk bayrağı, roket ve kalp şeklinde, üzerinde "Türkiye", "Kültür ve Turizm Bakanlığı", "Türk Hava Kurumu", "Türkiye Kültür Yolu Festivali" yazılı sıcak hava balonları yer aldı.

Kapadokya bölgesinden getirilen 16 balondan 8'i ﻿Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'na, 8'i Millet Ormanı'na yerleştirildi.

Vatandaşların da izlediği etkinlikte Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.