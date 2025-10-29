Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Külliye'de görsel şölen: 29 Ekim'e özel sıcak hava balonu etkinliği

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği görsel şölen oluşturdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü kutlamaları coşku içerisinde sürüyor.

Külliye'de görsel şölen: 29 Ekim'e özel sıcak hava balonu etkinliği
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
18:41
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
19:03

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türk Hava Kurumu ve yurt içinde faaliyet gösteren şirketlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Ormanı'nda sıcak hava balonu etkinliği düzenlendi.

Külliye'de görsel şölen: 29 Ekim'e özel sıcak hava balonu etkinliği

BAKANLIKLAR VE KURUMLAR KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinesindeki etkinlikte, özel tasarlanan Türk bayrağı, roket ve kalp şeklinde, üzerinde "Türkiye", "", "Türk Hava Kurumu", "Türkiye Kültür Yolu Festivali" yazılı sıcak hava balonları yer aldı.

Külliye'de görsel şölen: 29 Ekim'e özel sıcak hava balonu etkinliği

Kapadokya bölgesinden getirilen 16 balondan 8'i ﻿Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'na, 8'i Millet Ormanı'na yerleştirildi.

Vatandaşların da izlediği etkinlikte Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

ETİKETLER
#kültür ve turizm bakanlığı
#sıcak hava balonu
#Cumhurbaşkanlığı Kupası
#Cumhuriyet Bayramı
#Türk Hava Kurumu
#Gündem
