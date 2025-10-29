Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı: Transferde sürpriz takas!

Fenerbahçe'den Jhon Duran için sürpriz bir transfer kararı çıktı. Jhon Duran'ın bonservisini almak isteyen Fenerbahçe, Al Nassr ile takas yapmayı gündemine aldı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı: Transferde sürpriz takas!
Burak Ayaydın
29.10.2025
29.10.2025
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın potansiyeline yatırımlar devam ediyor. İlk olarak yıldız golcüyü kiralayan Fenerbahçe, şimdi de Al Nassr ile farklı bir transfer pazarlığına hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı: Transferde sürpriz takas!

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN KARARI

Fenerbahçe yaz döneminde flaş bir transfer hamlesi yapmış ve Al Nassr'ın 77 milyon Euro bedelle İngiltere'den transfer ettiği Jhon Duran'ı kiralamıştı. Ardından gelişen süreçte ise Jhon Duran'ın sakatlık yaşamasıyla birlikte, oyuncunun potansiyelinden bağımsız olarak ciddi bir krizin eşiğine gelinmişti! An itibarıyla ise Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun da raporuyla yıldız isim için nihai kararını verdi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı: Transferde sürpriz takas!

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN TRANSFERİ İÇİN SÜRPRİZ TAKAS

Fenerbahçe'nin potansiyeline oldukça güvendiği 21 yaşındaki Jhon Duran için 'kalıcı transfer' kritiği başladı. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, Al Nassr'ın transfer listesinde olan Youssef En-Nesyri'yi takas sürecine dahil etmeyi tasarladı. Ayrıca da Süper Lig devinin, 'Youssef En-Nesyri ve bir miktar para' paketini hazırladığı gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı: Transferde sürpriz takas!

FENERBAHÇE'DE YOUSSEF EN-NESYRI VEDASI

Fenerbahçe yönetimi, saha içindeki oyun kalitesine ayak uyduramadığı için Youssef En-Nesyri ile ayrılık kararı almıştı. Zira deneyimli golcü; bazı zorlu pozisyonlarda skor katkısı yapsa dahi, ön bölgedeki hücum organizasyonlarında çok eksik kalıyordu.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN'IN PERFORMANSI

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe kariyeri sekteye uğrayan Jhon Duran, şu ana kadar sarı lacivertli formayla 7 maça çıkabilmiş ve 1 gol ile 1 asist katkısı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı: Transferde sürpriz takas!

Sıkça Sorulan Sorular

AL NASSR JHON DURAN'I HANGİ TAKIMDAN TRANSFER ETMİŞTİ?
Kolombiyalı yıldız ile 2030 yazına kadar sözleşme imzalayan Suudi Arabistan ekibi, yetenekli forveti Aston Villa'dan kadrosuna katmıştı.
