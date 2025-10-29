Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı: Transferde sürpriz takas!

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın potansiyeline yatırımlar devam ediyor. İlk olarak yıldız golcüyü kiralayan Fenerbahçe, şimdi de Al Nassr ile farklı bir transfer pazarlığına hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN KARARI

Fenerbahçe yaz döneminde flaş bir transfer hamlesi yapmış ve Al Nassr'ın 77 milyon Euro bedelle İngiltere'den transfer ettiği Jhon Duran'ı kiralamıştı. Ardından gelişen süreçte ise Jhon Duran'ın sakatlık yaşamasıyla birlikte, oyuncunun potansiyelinden bağımsız olarak ciddi bir krizin eşiğine gelinmişti! An itibarıyla ise Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun da raporuyla yıldız isim için nihai kararını verdi.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN TRANSFERİ İÇİN SÜRPRİZ TAKAS

Fenerbahçe'nin potansiyeline oldukça güvendiği 21 yaşındaki Jhon Duran için 'kalıcı transfer' kritiği başladı. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, Al Nassr'ın transfer listesinde olan Youssef En-Nesyri'yi takas sürecine dahil etmeyi tasarladı. Ayrıca da Süper Lig devinin, 'Youssef En-Nesyri ve bir miktar para' paketini hazırladığı gündeme geldi.

FENERBAHÇE'DE YOUSSEF EN-NESYRI VEDASI

Fenerbahçe yönetimi, saha içindeki oyun kalitesine ayak uyduramadığı için Youssef En-Nesyri ile ayrılık kararı almıştı. Zira deneyimli golcü; bazı zorlu pozisyonlarda skor katkısı yapsa dahi, ön bölgedeki hücum organizasyonlarında çok eksik kalıyordu.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN'IN PERFORMANSI

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe kariyeri sekteye uğrayan Jhon Duran, şu ana kadar sarı lacivertli formayla 7 maça çıkabilmiş ve 1 gol ile 1 asist katkısı sağlamıştı.