Ramazan
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
12°
Ekonomi
 Banu İriç

Benzine zam bekleniyor! Motorinde fiyat artışı sonrası tabela yine değişiyor

Petrol fiyatlarındaki değişim yeniden pompa fiyatlarına yansıyacak. Geçtiğimiz hafta motorindeki yüksek miktardaki fiyat artışının ardından sıra benzine geldi. Resmi tatil sebebiyle bugün zam açıklanmazken yarın belli olması bekleniyor.

29.10.2025
29.10.2025
18:13

fiyatlarında zammından sonra şimdi sıra benzinde. Brent petroldeki hareketliliğin benzine zam olarak yansıması bekleniyor. Resmi tatil nedeniyle fiyat değişikliği bugün gerçekleşmese de zammın kesinliği yarın belirlenecek.

Benzine zam bekleniyor! Motorinde fiyat artışı sonrası tabela yine değişiyor

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Motorinde geçtiğimiz hafta gerçekleşen 3 liralık zammın ardından benzinin litresine 85 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında düşüş gerçekleşse de tabelalar uzun süre değişmemiş ardından küçük miktardaki indirimler yansısa da bu durum uzun sürmedi. Motorine yansıyan zammın ardından benzine de yarın zammın yansıması bekleniyor.

Benzine zam bekleniyor! Motorinde fiyat artışı sonrası tabela yine değişiyor

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

: 52.34 TL/LT

Motorin: 55.44 TL/LT

LPG: 27.71 TL/LT

ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.18 TL/LT

Motorin: 55.31 TL/LT

LPG: 27.08 TL/LT

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53.17 TL/LT

Motorin: 56.46 TL/LT

LPG: 27.60 TL/LT

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53.52 TL/LT

Motorin: 56.77 TL/LT

Otogaz: 27.53 TL/LT

