Benzine zam bekleniyor! Motorinde fiyat artışı sonrası tabela yine değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında motorin zammından sonra şimdi sıra benzinde. Brent petroldeki hareketliliğin benzine zam olarak yansıması bekleniyor. Resmi tatil nedeniyle fiyat değişikliği bugün gerçekleşmese de zammın kesinliği yarın belirlenecek.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?



Motorinde geçtiğimiz hafta gerçekleşen 3 liralık zammın ardından benzinin litresine 85 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında düşüş gerçekleşse de tabelalar uzun süre değişmemiş ardından küçük miktardaki indirimler yansısa da bu durum uzun sürmedi. Motorine yansıyan zammın ardından benzine de yarın zammın yansıması bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 52.34 TL/LT

Motorin: 55.44 TL/LT

LPG: 27.71 TL/LT

ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.18 TL/LT

Motorin: 55.31 TL/LT

LPG: 27.08 TL/LT

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53.17 TL/LT

Motorin: 56.46 TL/LT

LPG: 27.60 TL/LT

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53.52 TL/LT

Motorin: 56.77 TL/LT

Otogaz: 27.53 TL/LT