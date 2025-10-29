Benzine zam bekleniyor! Motorinde fiyat artışı sonrası tabela yine değişiyor

Kategoriler
İstanbul
Akaryakıt fiyatlarında motorin zammından sonra şimdi sıra benzinde. Brent petroldeki hareketliliğin benzine zam olarak yansıması bekleniyor. Resmi tatil nedeniyle fiyat değişikliği bugün gerçekleşmese de zammın kesinliği yarın belirlenecek.
Akaryakıt fiyatlarında düşüş gerçekleşse de tabelalar uzun süre değişmemiş ardından küçük miktardaki indirimler yansısa da bu durum uzun sürmedi. Motorine yansıyan zammın ardından benzine de yarın zammın yansıması bekleniyor.
AVRUPA YAKASI
Benzin: 52.34 TL/LT
Motorin: 55.44 TL/LT
LPG: 27.71 TL/LT
ANADOLU YAKASI
Benzin: 52.18 TL/LT
Motorin: 55.31 TL/LT
LPG: 27.08 TL/LT
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 53.17 TL/LT
Motorin: 56.46 TL/LT
LPG: 27.60 TL/LT
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 53.52 TL/LT
Motorin: 56.77 TL/LT
Otogaz: 27.53 TL/LT