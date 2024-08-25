Tonlarca elmas gömülü olan kasaba: Göreni duyanı şoke ediyor

25 Ağustos 2024 17:34 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:59

Almanya'nın turistik kasabalarından Nördlingen, pek de bilinmeyen hikayesini duyanları kendine hayran bırakıyor. Kasabadaki neredeyse her binada elmaslar gömülü. 15 milyon yıl önce dünyaya çarpan gök taşı bu kasabayı adeta elmasa boğdu. Uzmanlar, kasabadaki binaların duvarlarında yaklaşık 72 bin ton elmas gömülü olduğunu düşünüyor.

ELMASLARLA DÖŞELİ KASABA

Kasaba sakinleri, 1960'lı yıllara kadar 'elmas bölgesinde' yaşadıklarını bilmiyorlardı. İki ABD'li jeolog Eugene Shoemaker ve Edward Chao, kasabaya geldiklerinde kasabanın elmaslarla döşendiğini fark ettiler.

Ries kraterinin içinde yer alan kasabanın volkanik bir patlama sonucu oluştuğu düşünülürken ABD'li jeologlar, kilisenin duvarlarının minik elmas kümeleriyle dolu olduğunu gördüler ve teorilerinin doğru olduğunu anladılar.

GÖKTAŞI ELMASA DÖNÜŞTÜ

Jeologlar, 15 milyon yıl önce saniyede 25 kilometre hızla hareket ettiği düşünülen 1 kilometre genişliğindeki gök taşının çarpmasıyla kraterin oluştuğunu düşünüyor. Gök taşının çarpmasıyla kayanın içindeki karbon kabarcıkları, patlamanın basıncı ve ısısı altında küçük elmaslara dönüştü.

Jeolog ve Nördlingen Ries Krater Müzesi müdürü Dr. Stefan Hölzl BBC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Dünyada bu tür asteroid çarpma malzemesinin binalar için kullanıldığı bazı yerler var, ancak bu miktara yakın değil. Burada tüm kasabayı inşa etmek için kullanılmış.''

Sadece Nördlingen'deki St George Kilisesi'nin toplamda 5000 karat değerinde elmas içerdiği düşünülüyor. Fakat elmasların herhangi bir ekonomik değeri olmadığı belirtiliyor.